Het aantal omgekomen fietsers was in 2023 groter dan het aantal omgekomen automobilisten. In Ede wordt gezorgd dat kinderen wél op een veilige manier zelf naar school kunnen fietsen of wandelen. "De fietser staat voorop en pas daarna komt de de auto."

Het is een bekend tafereel bij veel scholen: auto's half op de stoep geparkeerd waar kinderen uit springen. Andere kinderen moeten zich daar dan weer op een fietsje tussendoor manoeuvreren. Dat moet anders, dacht D66-raadslid Louke Koopmans in de Gemeente Ede. "Kinderen moeten op een veilige manier zelfstandig naar school kunnen fietsen."

Niet fietsen, want te onveilig

Ze heeft zelf twee kinderen op de basisschool en gaat nog altijd met ze mee naar school. "Zoals je ziet, rijden hier heel veel auto's, vooral in de spits. Ik durf mijn kinderen echt niet 's ochtends vroeg hier alleen te laten oversteken, dan ga ik toch altijd met ze mee."

Daarom diende ze samen met GroenLinks een motie in waarin staat dat alle 8-jarigen zelfstandig op de fiets naar school moeten kunnen fietsen. De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen: "Het is eigenlijk echt zonde, want kinderen kunnen best wel zelfstandig naar school toe. Maar omdat we dat het te onveilig vinden, brengen veel ouders ze toch zelf met de auto of de fiets naar school."

'De fietser centraal'

Koopmans hoopt dat met het aannemen van de motie bij nieuwe wijken meer rekening wordt gehouden met de fietser: "Wij vinden dat we het moeten omdraaien. Dat bij het plannen van een nieuwe wijk of een nieuwe school de fietser centraal staat."

"Hoe kan een kind veilig naar school fietsen? Daarna ga je pas nadenken hoe je de wegen daaromheen aanlegt. "

Bron: EenVandaag D66-raadslid Louke Koopmans van de Gemeente Ede

Ingericht voor autoverkeer

Niet de auto centraal stellen, maar ook kijken naar de fietser en de voetganger dus. Hoogleraar Stedelijke Mobiliteitstoekomsten Marco te Brömmelstroet is daar voorstander van. Hij organiseerde de Week van de Rechtvaardige Straat: "Tijdens deze week willen we laten zien hoeveel verschillende belangen er zijn bij de inrichting van de straat."

"We hebben de straat eigenlijk de afgelopen decennia ingericht voor autoverkeer en het parkeren van die auto's. En daarmee zijn een heleboel dingen verloren gegaan."

'Hoe verdelen we de ruimte?'

Een belangrijk verschil met vroeger is volgens Te Brömmelstroet is dat er veel minder kinderen op straat spelen. "Kinderen spelen veel minder buiten, zijn veel minder zelfstandig op de weg en ontwikkelen zich dus heel anders met allerlei fysieke en mentale gezondheidsproblemen."

"Maar je ziet ook dat ruimte voor groen is verdwenen en we zien dat er veel minder ruimte is om elkaar te ontmoeten op straat." De hoogleraar hoopt dat er deze week gesproken wordt over wat een rechtvaardige straat is: "De vraag is: hoe verdelen we de publieke ruimte zodat iedereen daar gebruik van kan maken?"

Niet meteen verschil

Raadslid Koopmans verwacht dat de aangenomen motie in Ede niet meteen heel veel verschil gaat maken. "We hebben hier in de Gemeente Ede veel drukke wegen, die je natuurlijk niet zomaar kan omleggen."

En dus zal er nog meer moeten gebeuren: "We hebben een binnenveld waar heel hard gereden wordt, ook naar die wegen moet worden gekeken."