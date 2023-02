Ook in België loopt de stikstofdiscussie hoog op. Bij ons noemt het CDA het stikstofakkoord niet heilig, in de Vlaamse regering willen de christen-democraten aanpassingen in het akkoord. Maar er is een verschil: de Vlaamse regering kan niet vallen.

Onze zuiderburen hebben net als wij last van een stikstofprobleem. Net als in Nederland wordt gevoelige natuur omringd door intensieve veeteelt, zegt klimaatwetenschapper Wouter Lefebvre van de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO.

Geen ontslag indienen

Een verschil met Nederland is dat de Vlaamse regering hoe dan ook haar termijn af moet maken. Ze kan niet voortijdig stoppen, zoals dat bij ons wel kan, zegt de Vlaamse politicoloog Laura Jacobs van de Belgische Universiteit ULB.

"De Vlaamse regering is voor de volledige regeringsperiode benoemd. Dat wil zeggen dat de Vlaamse minister-president niet naar de koning kan gaan om ontslag aan te bieden of vroegtijdige verkiezingen uit te schrijven."

Alternatieve meerderheid

Kan de regering dan alleen om de paar jaar herkozen worden? Ja, mits de volgende mogelijkheid lukt, maar dat is nog nooit gebeurd: "Wat theoretisch kan is dat je een zogenoemde constructieve motie van wantrouwen hebt, gesteund door een absolute meerderheid van parlementsleden."

"Maar dan moet je wel meteen een nieuwe regering met een meerderheid in het zadel heisen voor de rest van de parlementsduur", zegt Jacobs. En dat is sinds de huidige wetgeving die sinds 1995 van kracht is niet gebeurd.

Demissionair kabinet

Als de Nederlandse regering valt, hebben we een demissionair kabinet. Dan is het ontslag ingediend en mogen alleen nog zogenoemde 'lopende zaken' worden afgehandeld. Er mogen dan geen complexe en omstreden besluiten genomen worden.

"Op Vlaams niveau heb je dat niet, bij de Belgische federale regering kan dat wel", zegt Jacobs.