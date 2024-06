De Belgen gaan zondag niet alleen naar de stembus voor de Europese verkiezingen maar ook voor de eigen regering. Het lijkt erop dat het radicaal-rechtse Vlaams Belang de grootste gaat worden. Maar geen enkele partij wil tot nu toe met ze samenwerken.

Volgens de meest actuele peilingen in Belgische media zal het radicaal-rechtse Vlaams Belang als grote winnaar uit de parlementsverkiezingen komen die morgen plaatsvinden. Dezelfde dag dat miljoenen Belgen naar de stembus gaan voor de Europese verkiezingen. Alle ogen zijn daarom op Brussel gericht. "Cruciale vraag blijft: hoe groot wordt die winst?"

Nooit samenwerken met extreemrechts

Met meer dan een kwart van de Vlamingen die volgens de peilingen hun stem op de extreemrechtse partij zouden uitbrengen, is er geen andere politieke partij in België die in de buurt komt. Maar de mogelijke overwinning betekent ook een enorme uitdaging voor de partij, want niemand wil met ze samenwerken.

Dat komt door het 'cordon sanitaire' dat al ruim dertig jaar bestaat, waarbij is afgesproken dat er nooit wordt samengewerkt met extreemrechtse partijen. Deze afspraak komt nu steeds meer onder druk te staan en de vraag is dan ook: houdt het stand of komt er in België toch een regering met een extreemrechtse partij?

Massaal stemmen op radicaal-rechts

Laura Jacobs, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen ziet dat het 'cordon sanitaire' de partij wel heeft geholpen aan meer populariteit. "Ze zetten natuurlijk hard in op het feit dat ze vaak worden uitgesloten", legt Jacobs uit.

De politicoloog vervolgt dat de partij vaak tegenstellingen creëert: "de gewone Vlamingen en dan de elite." Het past volgens haar daarom in het straatje van de partij om te benadrukken dat ze worden uitgesloten van deelname om te regeren. "Kiezers denken, als we massaal gaan stemmen voor Vlaams Belang, kunnen we de partij toch groot maken waardoor het 'cordon sanitaire' onhoudbaar wordt."

Een stem tegen de regering

Volgens Jacobs brengen Belgen niet alleen hun stem uit op de partij omdat ze zich in alle inhoudelijke standpunten kunnen vinden over migratie, maar ook om een signaal af te geven dat mensen het niet eens zijn met de huidige regering.

"Het Vlaams Belang is een anti-establishment-partij. En dat kan natuurlijk een factor zijn, waardoor mensen zich aangetrokken voelen tot die partij die oppositie vertolkt tegenover partijen die al heel lang aan de macht zijn."

Wilders

Of het 'cordon sanitaire' wordt opgegeven, dat betwijfelt Jacobs. "De enige manier waarop het doorbroken kan worden of ter discussie kan worden gesteld, is als het Vlaams Belang een 'landslide victory' haalt. Een beetje zoals de situatie die we ook hebben gezien met Geert Wilders in Nederland."

Toch verwacht de politicoloog dat het niet zover zal komen. "Zelfs in dat geval denk ik dat er altijd obstakels blijven die het moeilijk zullen maken om het 'cordon sanitair' te laten sneuvelen." Bovendien ziet ze dat er maar weinig partijen zijn die staan te springen op een samenwerking met het Vlaams Belang.