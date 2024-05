Met nog een kleine maand tot de aftrap leeft het EK voetbal in Duitsland nog bij weinig mensen. 1 op 10 zegt er zin in te hebben; onder Oranjefans is dat 1 op de 5. Het omstreden WK in Qatar en kritiek op de FIFA spelen daarbij een rol.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 26.000 leden van het Opiniepanel in aanloop naar het Europees Kampioenschap dat op 14 juni begint. Een week voor het WK in Qatar was de Oranjestemming net zo matig als nu, terwijl dat toernooi een stuk meer omstreden was dan het komende EK in Duitsland, een voetballand bij uitstek.

Leeft het EK in Duitsland, vergeleken met WK in Qatar?

EK-koorts komt nog wel

Als je het iedereen vraagt, zijn gebrek aan interesse in voetbal of in het Nederlands elftal, de belangrijkste redenen dat het EK nu weinig leeft. Ook is het voor sommigen duidelijk nog te vroeg om iets bij het EK te voelen. Velen van hen zijn ervan overtuigd dat dat de komende weken nog wel gaat komen.

"Wel of geen kabinet, de wereld in brand, nog geen media-aandacht: het is gewoon nog te vroeg. Van mij mag het erover gaan, maar mijn hoofd staat er ook nog niet echt naar", aldus een panellid. Ook zijn er volgens ondervraagden nog weinig spelers waar ze zich echt op verheugen dit toernooi: "Vroeger was je zo benieuwd hoe spelers als Van Hanegem, Cruijff en Gullit het gingen doen op een toernooi. Ik kan hetzelfde niet over Depay of De Jong zeggen."

Afgehaakt door WK Qatar

Opvallender is de invloed die het afgelopen WK in Qatar heeft op de Oranjesfeer nu. 2 op de 10 mensen bij wie het EK nog niet leeft, zeggen dat dat komt doordat ze negatiever naar landentoernooien kijken sinds het omstreden WK in Qatar.

"Het WK in Qatar en de opstelling van de FIFA heeft mij met de neus op de feiten gedrukt: het heeft niks meer met voetbal te maken", aldus een deelnemer van het panel.

Waarom leeft het EK (nog) niet?

'Steeds minder voor mensen als ik'

Ook onder mensen die meestal Oranje op WK's en EK's volgen, is nog allerminst sprake van EK-gekte. Met 1 op de 5 supporters die er zin in heeft, is de sfeer bedrukt te noemen. De helft van de Oranjefans voorzien wel dat dat nog gaat komen, bijvoorbeeld als het meer gaat leven in de media en bij vrienden en familie.

Maar ook bij Oranjefans is er een groep die tot op de dag van vandaag nog een nare nasmaak heeft van het WK in Qatar. Voor 22 procent van de mensen die tot nu toe fan waren van EK's en WK's is de lol er sinds het toernooi in het Midden-Oosten wel vanaf: "De achteruitgang van het voetbal is de afgelopen jaren hard gegaan. Steeds minder voor mensen als ik en steeds meer voor rijke, foute lui", aldus een (voormalig) liefhebber. Ook de mensenrechtensituatie zorgde voor een bedrukte stemming bij dat WK, bleek uit eerder onderzoek een week voor dat WK.