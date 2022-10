Met nog een maand tot de aftrap is er nog altijd grote weerstand tegen het WK in Qatar. Niet alleen is men fel tegen een mogelijk bezoek van de premier of koning. Ruim de helft vindt zelfs dat Oranje er überhaupt niet zou moeten spelen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag nadat minister Hoekstra liet weten dat er 'zoals gebruikelijk bij grote sportevenementen' een regeringsdelegatie naar het WK in Qatar gaat.

'Buigt voor de dictator'

Eerder stemde een Kamermeerderheid voor een politieke boycot, maar dat legt het kabinet naast zich neer. Té belangrijk, is de toelichting. Qatar helpt Nederland bij het evacueren van Afghanen en is door de oorlog in Oekraïne cruciaal voor de gaslevering. Twee op de drie (65 procent) zijn tegen het gisteren genomen besluit van het kabinet.

Veel van deze mensen vinden dat het kabinet hiermee economische belangen boven die van mensenlevens plaatst. "De regering buigt door een bezoek voor de dictator. Het is een treurig signaal dat we nog altijd van dit soort regimes afhankelijk zijn." Slechts een kwart staat wel achter het kabinetsbesluit.

Coalitiekiezers kritisch

Niet alleen vanuit de oppositie is er kritiek. Geen enkele coalitie-achterban vindt het in meerderheid een goed idee om een politieke afvaardiging naar het WK te sturen.

Niet alleen onder kiezers van D66 en de ChristenUnie, de partijen die een jaar geleden voor een politieke boycot stemden, zijn er weinig voorstanders. Ook bij kiezers van de VVD en CDA is er weinig enthousiasme om een politieke afvaardiging te sturen.

Kiezers over Nederlandse regeringsdelegatie op WK in Qatar

'Geen koning op WK'

Premier Rutte sluit niet uit dat ook koning Willem-Alexander naar Qatar afreist. Ook daar is veel weerstand tegen. 75 procent vindt dat de koning niet zou moeten gaan; slechts 18 procent vindt van wel. Wederom zijn alle kiezersgroepen eenduidig: grote meerderheden zijn tegen. Hetzelfde geldt voor voetbalfans.

Van hen vinden zeven op de tien (71 procent) dat de koning thuis moet blijven. "De koning is al niet populair, nog een foto met een dictator zou zijn koningschap aan het wankelen brengen", schrijft iemand verwijzend naar de foto met Poetin tijdens de Olympische Spelen in Rusland.

Weinig steun voor Rutte

Over een WK-bezoek van Nederlandse politieke kopstukken is men niet veel positiever. Slechts 17 procent vindt dat premier Rutte op de tribune mag zitten tijdens de wedstrijden van Oranje; 75 procent vindt dat ook hij niet moet gaan.

Conny Helder, de minister met Sport in haar portefeuille, wordt met 31 procent nog het meest gedoogd als toeschouwer, maar nog altijd vinden zes op de tien (60 procent) dat ook zij niet zou moeten gaan.

Wie mag er volgens panelleden wel of niet naar Qatar afreizen?

Oranje moet thuisblijven

Verder valt in het onderzoek op dat een grote groep vindt dat het Nederlands elftal überhaupt niet op dit WK moet spelen. De groep die vindt dat Oranje moet besluiten om niet te gaan is gegroeid, van 45 procent in januari naar 53 procent nu.

"Nederland had andere Europese landen moeten overtuigen om samen niet naar het WK te gaan. Dan maak je pas een statement", schrijft iemand.

Niet genoeg

Zelfs onder Oranjesupporters, mensen die het elftal op eerdere landentoernooien volgden, is veel steun voor een voetbalboycot. 45 procent wil dat Oranje niet aan het toernooi meedoet.

Onder niet-supporters is dat nog een flink stuk hoger: 68 procent. De statements die Nederland maakt, de aanvoerder met een 'One Love'-band en roep om compensatie voor nabestaanden van overleden arbeiders, vindt de grootste groep (52 procent) te weinig.

Moet Oranje wel of niet op het WK spelen?

WK leeft amper

Sowieso is er van een landelijke voorpret naar dit WK-voetbal geen sprake. Met nog een maand te gaan, zegt 14 procent er zin in te hebben. Bij 84 procent leeft het nauwelijks of niet. Onder Oranjesupporters is die voorpret niet veel groter: daarvan kijkt slechts een kwart er op dit moment naar uit. Onvrede over de toekenning van het WK aan Qatar is de belangrijkste reden voor de bedrukte sfeer.

Ondanks alle kritiek zegt een meerderheid (60 procent) in ieder geval een paar wedstrijden van het Nederlands elftal te gaan kijken. "Het is eigenlijk hypocriet maar ik ga uit nieuwsgierigheid toch wel kijken. Voor het eerst in jaren wel met een nare bijsmaak en geen oranjegevoel", schrijft iemand.