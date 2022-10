Alleen al bij onze publieke omroep worden dagelijks 2,2 miljoen mensen blootgesteld aan gokreclames. Dat blijkt uit cijfers van de STER, opgevraagd door het AD. Hulpverleners zijn bang dat er tijdens het WK voetbal nog meer bijkomen.

Op de NPO worden gemiddeld vijftien spotjes per dag uitgezonden over gokken. En hoe meer van zulke reclames, hoe meer mensen gaan gokken en verslaafd raken. Met alle gevolgen van dien. Daar vrezen hulpverleners en verslavingsdeskundigen in elk geval voor.

Reclame als succesverhaal

Marco Smit is zo'n hulpverlener. Als ervaringsdeskundige weet hij als geen ander hoe je tot te veel gokken verleid kan worden: "Een gokker kan heel stil zijn, die kan het heel lang verborgen houden. Mensen die in problemen komen, kunnen geen afscheid nemen en blijven maar doorspelen."

Smit is bezorgd over het grote aanbod van gokreclames: "Het aantal spelers is toegenomen en daarmee het aantal dat in de problemen komt. Ik merk wel bij mensen die zijn gestopt dat die daar echt gevoelig voor zijn. Het nadeel van die reclames is dat het succesverhalen zijn. Je ziet mensen winnen en niet in problemen komen."

Meer meldingen

"De mensen die ons bellen bestaan grofweg uit twee groepen", vertelt Natalie Smit van Loket Kansspel. "We worden gebeld door de omgeving van de gokker en door gokkers zelf. Voorbeelden zijn mensen bij wie al het geld op is en mensen die weten dat ze met ongezond gedrag bezig zijn en vragen hoe ze dit onder controle krijgen."

"Het is natuurlijk lastig om te zeggen of er over de lange lijn meer mensen in de problemen zijn gekomen omdat we pas 1 jaar bestaan. Wat ik wel weet is dat we meer mensen horen over de effecten van reclames en dat ze getriggerd worden om te gaan gokken."

Reclame als trigger

Smit van Loket Kansspel vertelt: "Een meneer belde dat hij weer was begonnen met gokken en en er voor altijd afscheid van wil nemen. We raakten aan de praat over triggers en toen kwam hij er zelf mee dat hij bij de jaarwisseling een reclamespot had gezien. Dat was voor hem een heftige trigger om terug te vallen."

"Het is ook onze indruk dat het zo wordt genormaliseerd. Bijvoorbeeld jongeren wordt een vorm van geldstroom aangeleerd die niet klopt: heel snel veel geld verdienen. Dat kan geen enkel brein aan, maar ook niet het brein van jongeren. Die zijn er gevoelig voor."

Verslaving topje van de ijsberg

Er zijn nog weinig cijfers over een eventuele toename van problematisch gokken, maar voor het Trimbos-instituut is het duidelijk dat dit toeneemt. Onderzoeker Tony van Rooij: "De reclame die gemaakt wordt is wervend. Online gokken komt heel breed onder de aandacht, ook rondom scholen. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Jongvolwassenen schieten door in het gedrag en overzien de gevolgen niet."

Het Trimbos wel dat er snel meer onderzoekt komt: "Verslaving is het topje van ijsberg. Het gaat ook om mensen die aanhoudend geld verliezen. Dat kan veel schade opleveren. Denk aan ruzie met je partner of gezondheidsproblemen."

WK Voetbal in Qatar

Valt er een stortvloed aan reclames te verwachten rondom het WK Voetbal in Qatar? De twee brancheorganistaties van gokaanbieders (VNLOK en NOGA) reageren gezamenlijk: "Wat de individuele leden doen is aan hen. Deze informatie is niet bekend bij de brancheorganisatie. Het delen ervan kan de mededingingsregels overtreden", zegt een woordvoerder.

"De aangesloten bedrijven houden zich aan alle gemaakte afspraken zoals het verbod op het gebruik van rolmodellen. De branche heeft zichzelf ook aanvullende beperkingen opgelegd: er wordt geen reclame meer gemaakt op de radio en in de gedrukte media. Ook is het tijdsvenster op tv van 21.00 naar 22.00 uur verschoven."

'Geen promotie'

Ook gokaanbieder Holland Casino reageert. Het bedrijf laat weten dat er wel kan worden gegokt op wedstrijden, maar dat er geen extra reclame zal komen rondom hun gokaanbod voor WK-wedstrijden.

"Omdat wij de taak hebben om te voorzien in een legaal, veilig en verantwoord kansspelaanbod bieden wij onze bestaande spelers wel de mogelijkheid om na het inloggen op onze site in te zetten op de WK-wedstrijden. Promotie van dit aanbod buiten ons platform vindt daarbij op geen enkele wijze plaats."