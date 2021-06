Het was jarenlang vrij verkrijgbaar in webshops en smarthops: de designerdrug 3-MMC. Vandaag werd de drug op de lijst met verboden middelen gezet. "Het is een kleine stap in de goede richting", zegt Anton, die ooit zelf gebruikte en nu voorlichting geeft.

Een verbod van 3-MMC vindt Anton* prima, maar hij ziet wel dat daarmee het probleem nog niet is opgelost. Want met een andere naam en gewijzigde samenstelling kunnen producenten zo wéér de markt op, om nog maar te zwijgen van het criminele circuit. Verpleegkundig specialist Ellen Veldkamp ziet vooral meer in voorlichting. "Legaal of illegaal, dat maakt voor een verslaafde niet uit."

Ex-verslaafde

"Ik was zondag een jaar clean", zegt Anton optimistisch. "Dus dat gaat lekker." Hij werd verslaafd aan 3-MMC en raakte daardoor vervolgens alles kwijt. "Op een gegeven moment snoof ik de hele dag door", vertelde hij eerder over de verwoestende effecten van 3-MMC.

Hij weet dus wat het effect is van de designerdrug en wuift het niet weg als een trendy dingetje dat niet zoveel kwaad kan. Integendeel, hij is na zijn afkicken voorlichting gaan geven aan jongeren om ze te waarschuwen tegen de drug.

In een eerdere reportage vertelt hij over de verslaving:

Verbod 'niet voldoende'

Ook verpleegkundig specialist Ellen Veldkamp van Tactus Verslavingszorg noemt het 'winst dat het verbod er is'. "We zien dat het probleem van 3-MMC in de regio Zwolle is toegenomen. Dat is omdat het zo makkelijk verkrijgbaar is. Er werd zelfs voor geflyerd."

Maar om het probleem echt op te lossen is een verbod niet voldoende, analyseert ze. "Wat betreft 3-MMC zit er heel veel winst in voorlichting. Want het is relatief nieuw, veel mensen doen het omdat het de trend is, maar bijna niemand weet van de dramatische effecten en de heftigheid van de verslaving."

Kleine stap in de goede richting

"Ik vind het goed dat ze het gaan verbieden", zegt Anton helder. "Maar het is een kleine stap in de goede richting." Want met alleen een verbod kom je er niet. Wat hem betreft werkt 'een combinatie van beide', van voorlichting en een verbod het best.

"Als het straks verboden is kijk je op internet voordat je het eerst gaat nemen", legt hij uit. "Wat doet het met je, hoe zit het in elkaar, wat gebeurt er met je als je het gebruikt? Toen ik het nog deed, toen ik het opzocht, was alleen bekend dat je je eigen proefkonijn was. Er stond niks over de gevaren. Als die gevaren er wel instonden zoals nu, had ik wel twee keer nagedacht om het te gaan gebruiken."

In de illegaliteit

Wat hem betreft zet een verbod op de grondstoffengroep die als basis voor 3-MMC geldt, meer zoden aan de dijk, want een verbod op 3-MMC is volgens hem vrij makkelijk te omzeilen. "Ik denk dat ze met het verbieden daarvan wel verder komen. Straks krijg je anders net als eerder 4-MMC en nu 3-MMC, dat er misschien wel 2-MMC komt."

En ander nadeel van een verbod is dat de drug volledig in de illegaliteit verdwijnt, ziet Anton. "De criminaliteit wordt wel groter hierdoor, als het meer op straat te koop is. Al was het altijd ook al op straat te koop hoor. Maar ik denk dat het straks wel meer wordt."

Voorlichting cruciaal

Volgens Ellen Veldkamp maakt het voor een verslaafde dan ook niets uit, of hij legaal of illegaal aan zijn drugs komt. En daarom blijft ze hameren op voorlichting. "Wat betreft 3-MMC zit daar heel veel winst", denkt ze. "Want het is relatief nieuw, veel mensen doen het omdat het de trend is, maar bijna niemand weet van de dramatische effecten en de heftigheid van de verslaving."

Een verbod alleen gaat het probleem in elk geval niet oplossen, ziet Anton. "XTC was ook verboden en dat heb ik indertijd ook gebruikt", legt hij uit. "Maar ik denk wel dat hierdoor de drempel iets hoger komt te liggen. Maar dit is ook als er iets meer over bekend wordt. Dus voorlichting is sowieso belangrijk."

