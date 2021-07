Langzaam maar zeker trekt de watermassa die eerder in België, Duitsland en Zuid-Limburg heeft huisgehouden, in noordelijke richting. Op sommige plekken is de situatie kritiek, dus wordt alles op alles gezet de schade te beperken.

Nu de piek van water in Maastricht voorbij is, kampt veiligheidsregio Limburg Noord met extreem hoge waterstanden. De piek is afgevlakt en er wordt verwacht dat de hoge waterstand tot zeker zondagavond aan zal houden in Venlo en Roermond. Vanuit het crisiscentrum in Venlo wordt de aanpak van de crisis gecoördineerd.

Alle commandoposten samen

"Op schermen houden we hier de hele regio in de gaten", vertelt Willem van den Oetelaar van veiligheidsregio Limburg Noord vanuit het crisiscentrum. "Er vliegen drones rond om alles nauwlettend in de gaten te houden. Alles wat we hier doen, is om de schade zoveel mogelijk te beperken"

In het crisiscentrum werken alle commandoposten samen. Politie, brandweer, gemeente, Rijkswaterstaat, de waterschappen zitten samen om voortdurend nieuwe beslissingen te nemen. Zo werd daar vanmiddag besloten een bedrijventerrein bij Roermond te ontruimen nadat er lekkages ontstonden in de dijk bij de Willem Alexander-haven.

Mensen met vragen

Sommige bezorgde mensen bellen bezorg met de veiligheidsregio in de hoop informatie te krijgen. "Dat is eigenlijk niet de bedoeling", waarschuwt Van den Oetelaar. "Er is nu een crisisnummer voor inwoners voor vragen: 0800 1351."

"En de regionale radiozender L1 is uitgeroepen tot rampenzender, elk kwartier geven we daar een update", vervolgt hij. "Daar vertellen we ook waar mensen met vragen terecht kunnen."

Alle hens aan denk

Het nauwe monitoren door de veiligheidsregio stelt de hulpdiensten in staat snel in te grijpen, waarmee wordt gehoopt grote calamiteiten te voorkomen. "We grijpen direct in als er een gevaarlijke situatie ontstaat", legt Van den Oetelaar uit. "Sommige gebieden zijn daarom al sinds gisteren en tot en met morgen geëvacueerd."

"De dijken staan hier zoveel langer onder druk dan in Maastricht. En omdat de dijken risico lopen 'verzadigd' te raken met water en dan kunnen gaan lekken, houden we alles echt continu nauwlettend in de gaten. Maar momenteel is het alle hens aan dek en alle zeilen bijzetten, om iets aan schade te proberen te beperken."