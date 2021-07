Normaal bestaat hun werk uit het redden van badgasten en drenkelingen uit de Noordzee. Maar nu helpt de Nationale reddingsvloot Zaanstreek-Waterland in België mensen van daken van ondergelopen huizen. "We hebben veel mensen kunnen helpen."

Ze zouden eigenlijk naar Limburg vertrekken, maar onderweg kregen ze te horen dat hun hulp in België harder nodig was: de mensen van Zaanstreek-Waterland. Met brandweervoertuigen en reddingsvaartuigen zijn ze uiteindelijk in de omgeving van Luik aan de slag gegaan en hebben mensen kunnen redden.

Hele nacht in touw

'We zijn nu al 24 uur in touw", zegt Lars Cruiming van de reddingsbrigade. "We zijn tot 04.00 uur 's nachts bezig geweest. Daarna hebben we heel kort even geslapen." Het is 9 uur 's ochtends als ze weer verzamelen voor de tweede dag in de buurt van Luik.

"Vannacht zijn we hier met boten geweest, het is bizar om het nu in daglicht te zien", zegt hij als hij kijkt naar de verwoestingen die het water heeft aangericht. "We zijn hier nu de schade aan het opmaken."

Mensen van daken gered

"Gisteravond stond het water hier nog 4 meter hoog", zegt hij wijzend. "Onze collega's waren hier gisteren en het heeft diepe indruk gemaakt."

Behalve reddingsboten, wordt ook materieel van de Zaanse brandweer ingezet. "Het was gisteren een ontzettende bende", vervolgt Lars. "Maar we zijn mensen te hulp geschoten gisteravond. Een aantal collega's van mij hebben mensen van daken gehaald."

Bron: EenVandaag Verwoesting in de omgeving Luik

Op zoek naar vermisten

Ze hebben nu van de Belgische autoriteiten een gebied toegewezen gekregen waar ze hun zoekacties kunnen voortzetten. In België vielen volgens de media tot nu toe 22 slachtoffers, waarvan twintig in de omgeving Luik en worden nog altijd bijna twintig mensen vermist.

"Gister stond het water nog te hoog om in dit gebied te komen", legt Lars uit. "Nu gaan we dit gebied onderzoeken, kijken of er nog mensen in huis zitten opgesloten. We gaan een aantal huizen openen waarvan we niet weten of er nog mensen zitten."

'Geen hulp van ons'

Een van de mensen die ze in het gebied aantroffen, is Christian Rensonnet. Hij woont met zijn vrouw in het dorpje Nessonvaux in de provincie Luik. Hij wachtte de komst van de redders niet af, en dat was maar goed ook. "Ik heb vanaf een andere plek op hoogte gezien hoe mijn huis door het water werd verwoest. De garage implodeerde bijna en stortte in de rivier."

"Er was geen hulp voor ons. Ik heb hier helemaal niemand gezien. Zelfs niet voor zandzakken", zegt Rensonnet. "Er is niets gebracht. Het water kwam tot 6 meter hoogte. Zelfs de bovenste verdieping van zijn huis is nat."

Bron: EenVandaag Het huis verwoeste huis van Christian

Politiek moet wakker worden

Samen met zijn vrouw is Christian zijn huis aan het opruimen, er is eigenlijk geen beginnen aan. Het huis staat aan de rivier de Vesder die dus flink buiten z'n oevers trad. "Ik hoop dat we hier kunnen blijven wonen", zegt hij, vooruitlopend op de toekomst.

Wat hem betreft is het tijd voor ingrijpende maatregelen, waardoor de kans op overstromingen kleiner worden. "Ik hoop dat de politiek wakker wordt en dat ze serieus werk maken en stoppen met ons klimaat verpesten. Het is tijd dat ze aan de toekomst gaan denken."