In Valkenburg is het water gezakt. Er word nog steeds keihard gewerkt om de troep op te ruimen, maar ook het opnemen van de schade is in volle gang. Schade-expert Paul Corten neemt schade op bij mensen thuis en vertelt wat hij meemaakt.

Verzekeraars Centraal Beheer en Interpolis hebben tot nu toe 950 en 1500 schademeldingen binnengekregen. Onder hen zijn honderden gedupeerden die nog zeker tot het eind van het jaar niet kunnen terugkeren naar hun huis.

Tot eind van het jaar niet naar huis

Voordat mensen naar huis kunnen, moeten woningen eerst drogen en dat duurt weken. Daarna kan er pas begonnen worden met de herstelwerkzaamheden. Ook de levertijden van keuken en meubels is erg lang.

"Maar zover zijn we nog lang niet", zegt Astrid Keulemans, woordvoerder van de gemeente Valkenburg. "De aannemers kunnen nog niet aan de slag. We zijn nu eerst puin aan het ruimen, huizen aan het schoonmaken en zoeken naar tijdelijke woonruimte voor getroffen bewoners.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Evacuaties, slepen met zandzakken en hopen dat het water weinig schade aanricht: het was een onrustige nacht in Limburg. De wateroverlast is nog altijd groot en het hoogtepunt lijkt nog niet bereikt. Zo ziet het er rond Valkenburg nu van boven uit.

Verzekeringswerk

De schade-experts van Centraal Beheer en Interpolis bezoeken het gebied, voeren inspecties uit en nemen de schade op. Ook bemiddelen beide verzekeraars bij het zoeken naar tijdelijke woonruimte. Ook voor Paul Corten zijn het drukke dagen. Hij is schade-expert en voert contra-expertises uit, zeg maar de second opinion.

"Ik kom pas bij gedupeerden als de schade-expert van hun verzekeringsmaatschappij is langs geweest. Ik ben niet gebonden aan een verzekeringsmaatschappij; de gedupeerde is mijn opdrachtgever." Hij heeft nu ongeveer vijftig zaken in behandeling en moet veel zaken afwijzen.

Bekijk ook Waarom het overstroomde bedrijf van Mireille geen schadevergoeding van de verzekering krijgt, maar dat van Justin aan de Geul wel

Gedupeerden hebben niet genoeg kennis

Corten wijst op de mogelijkheid om een contra-expertise te laten uitvoeren. "Het staat vaak in je verzekeringspolis en je betaalt er dus voor. Maar mensen weten vaak niet dat ze er recht op hebben en wachten het bod van de verzekeringsmaatschappij af. Maar misschien is er veel meer schade, en heb je daar in eerste instantie niet aan gedacht."

Dat gedupeerden direct akkoord gaan met het bod van de verzekeringsmaatschappij snapt hij wel. "Ik ken weinig klanten die deskundig zijn op het gebied van schaderegeling. En je bent er ook niet zo mee bezig. De verzekeraar komt met een bod en de gedupeerden stemmen in. Maar laat je bijstaan, vraag offertes op en laat een contra-expertise uitvoeren."

Schade uitkeren aan ondernemers loopt stroef

Voor particulieren is de schade-afhandeling goed geregeld vindt Corten. "Die schades zijn gedekt en worden uitgekeerd. Ik zie vooral problemen bij het mkb en bij ondernemers. Ik heb tot nog toe op één na nog geen mkb-verzekeraar getroffen die dekking heeft toegezegd."

"Dat is zuur, vooral voor bijvoorbeeld horecaondernemers die nu net na corona hun zaak weer wilden openen en nu door de overstroming met enorme schade zitten. Dat komt bovenop de coronakosten. Ook hoor ik verhalen van ondernemers die verzekerd zijn bij buitenlandse maatschappijen die deze schade niet dekken."

Schade met eigen ogen zien

Corten pleit voor het opnemen van de schade ter plekke. De schade-experts van de verzekeringsmaatschappijen bezoeken het gebied en Corten hoopt dat ze dat blijven doen. "Natuurlijk zijn lichte schades telefonisch af te doen, maar de werkelijke schade zie je pas als je de gedupeerden bezoekt."

Als voorbeeld noemt Corten de kelders in Valkenburg. "Veel mensen hebben hier een kelder. Die wordt verzekeringstechnisch vaak gezien als een plek waar je spullen bewaard die je niet vaak gebruikt. Maar hier in Valkenburg hebben veel kelders een andere functie. Die zijn omgebouwd tot appartement, sauna of sporthonk. Dat scheelt nogal in waarde en dat zie je niet op afstand."

Luisterend oor

Corten ziet veel ellende als hij de gedupeerden bezoekt. "Ik bezoek mensen meerdere keren en dan krijg je veel verhalen te horen. Je bent naast contra-expert ook vaak een luisterend oor. Klanten hebben hun hele hebben en houwen zien verdwijnen. Dat hakt er behoorlijk in."

"De schade-experts van verzekeringsmaatschappijen kunnen daar niets aan doen. Dat neem ik ze ook niet kwalijk. Zij moeten snel een rapport opstellen zodat de schade kan worden uitbetaald en hebben de tijd niet om meerdere keren bij de mensen langs te komen."