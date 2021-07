Grote schade in Zuid-Limburg door wateroverlast. Die schade valt onder 'regen' en daarmee zit je waarschijnlijk goed, maar als we straks spreken van 'overstroming' kan dat zomaar anders zijn. 5 vragen aan het Verbond van Verzekeraars.

1. Wordt de schade in Limburg gedekt?

In Limburg wordt nu gesproken van waterschade door extreme regenval. "We spreken van extreem weer als er 40 millimeter valt in 24 uur. Dat is in de regel bij verzekeraars gedekt", vertelt Barbara van der Drest van Verbond van Verzekeraars. "Schade aan en in je huis kun je dan verhalen op je inboedelverzekering."

Maar we weten niet wat ons nog te wachten staat. Als straks een rivier buiten de oevers treedt, is de kans groot dat het er ineens niet meer zo rooskleurig uitziet voor je dekking. "Want bij overstroming is de dekking heel verschillend. Het wordt dan alleen gedekt als je dat echt aanvullend hebt geregeld. Er zijn ook maar een paar verzekeraars die dat aanbieden."

2. Waarom wordt er niet standaard gedekt bij overstroming?

Dat komt omdat overstromingen vaak plaatselijk zijn, zegt Van der Drest. "Mensen die naast een geul wonen, die kijken bijvoorbeeld of ze dat aanvullend willen verzekeren."

Maar tot op heden gaat het dus over extreme neerslag, als je hebt het over dekking van je verzekeraar en dat is gunstig. "De grote aanbieders zoals FBTO, InterPolis, Centraal Beheer, dekken dat sowieso allemaal. Maar het is dus heel spannend de komende uren wat de Maas, de Gulp en de Geul gaan doen."

Evacuaties, slepen met zandzakken en hopen dat het water weinig schade aanricht: het was een onrustige nacht in Limburg. De wateroverlast is nog altijd groot en het hoogtepunt lijkt nog niet bereikt. Zo ziet het er rond Valkenburg nu van boven uit.

3. Wordt alles gedekt bij schade door regen?

Nee, niet alles wordt gedekt. De meeste verzekeraars dekken schade door regen dat via de daken, de dakgoten, en over de drempels binnenkomt. En ook het kapot gaan van de elektriciteit daardoor. En als je schade hebt door een plat dak dat instort, wordt dat ook vergoed.

Wat niet verzekerd is, is schade aan daken en dakgoten en schade door regen die via openstaande ramen en deuren binnenkomt. Schade door stijging van het grondwaterpeil wordt ook niet vergoed. En dat geldt ook voor schade door slecht onderhoud.

4. Hoe zit het met mijn auto?

Als je auto is ondergelopen moet je dat melden bij je autoverzekeraar. De schade is verzekerd, maar alleen als je een casco- of all risk-verzekering hebt. Dat geldt ook voor bedrijfsauto's.

5. Wat moet ik doen bij schade door regen of overstroming?

Hoewel bij schade door regen in de regel veel wordt vergoed, moet je alsnog echt je polis checken, raadt Van der Drest aan van Verbond van Verzekeraars. "En meld de schade zo snel mogelijk. Het kan nu heel druk zijn bij de verzekeraar, maar blijf het proberen."

"En ga niet de schade op eigen houtje herstellen. We moeten echt wachten tot het water gezakt is, zodat we dan kunnen zien wat de schade is."