Ze waren voorbereid op het ergste, maar het werd nog erger. De eigenaren van camping 't Geuldal in Meerssen hebben het ook binnen niet drooggehouden. "Het water bleef maar komen", vertelt eigenaresse Maike Vaessen, die afgelopen nacht geen oog dichtdeed.

Ze waren gistermorgen halsoverkop teruggekomen van een vakantie in Zeeland en zijn meteen begonnen met het evacueren van alle gasten. Het water in de rivier de Geul die ongeveer om de camping heen loopt, steeg razendsnel. Toen alle gasten eenmaal in veiligheid waren, was het zaak de schade zoveel mogelijk proberen te beperken.

Hele nacht in de weer

"We zijn de hele nacht bezig geweest met het hele team", vertelt Maike. "Met emmers in de weer. Ik heb een half uurtje geslapen, maar dat ging niet echt. Ik had dit niet verwacht. Ik had wel verwacht dat het water hoog zo komen, maar hoopte dat het binnen wel droog zou blijven." Maar het bleef niet droog binnen.

De brasserie liep onherroepelijk onder water. "Daar ben ik wel van geschrokken", vertelt ze. "Het is heel bizar, de vloer stond helemaal bol. We hebben vooral geprobeerd de meubels te redden binnen. We zijn bezig geweest met emmers om het water weg te krijgen, maar het is letterlijk dweilen met de kraan open. Het water bleef maar komen."

Animatieteam afgezegd

Ze lachen nog en houden er met elkaar de moed in. De radio staat hard aan en iedereen zingt mee op de camping. Een pomp staat te draaien en met emmers tegelijk hozen ze het water naar buiten. Hoe groot de schade is, daar durven ze zich nog geen voorstelling van te maken.

"De camping kan voorlopig nog niet open", zegt ze gelaten, terwijl komend weekend het hoogseizoen begint. "Ik durf niet ver te kijken. Het animatieteam dat dit weekend zou beginnen is wel afgezegd voor in elk geval dit weekend. En de gasten zijn natuurlijk ook allemaal afgebeld."

Hulp van vrienden en familie

Gelukkig staan Maike en haar man Raymond er niet alleen voor. "We zijn met een groot team. We hebben het thuis droog gehouden. We wonen boven de brasserie, dat scheelt."

Bekijk ook video Video: zo ziet de wateroverlast in Limburg er vanaf boven uit

Het was een vreemde nacht, concludeert Maike. "Wat mij wel goed doet is dat onze vrienden en familie meteen zijn bijgesprongen. We zemen het wat nu weg. Ik hoop dan dat het ergste achter de rug is."

Nu slapen

Maike hoopt dat ze de schade beperkt hebben kunnen houden doordat ze er op tijd bij waren. "Zodra we weer open kunnen zullen mensen gelukkig toch vooral op het terras gaan zitten, want er komen weer zonnige dagen aan", zegt de campingeigenaresse opgelucht.

Inmiddels is de situatie stabiel en stijgt het water van de Geul niet meer. Hoe het verder moet, weet Maike nog niet, eerst moet het water zakken. Maar na een doorwaakte nacht wil ze nu eigenlijk nog maar één ding: "Ik wil nu gaan slapen."