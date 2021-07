Nog snel even voor het hoogseizoen zelf op vakantie. Dat was het plan van Raymond en Maike Vaessen, eigenaren van camping 't Geuldal in Meerssen. Maar om de situatie met hoogwater in Limburg, zijn ze vanmorgen halsoverkop maar weer vertrokken uit Zeeland.

"We maakten ons toch wel zorgen", vertelt Maike. De waarschuwingen voor hoogwater werden steeds serieuzer. En eenmaal terug in Meerssen bleken die niet overdreven. De rivier de Geul die ongeveer om de camping heen stroomt, is veranderd van een rustige stroom in een kolkende watermassa. En sommige campingplekken zijn letterlijk op een paar meter van de rivier.

Bron: Google Maps De locatie van camping 't Geuldal

Evacuatie

Het water komt inmiddels zo hoog dat de veiligheidsregio Zuid-Limburg ernstig rekening houdt met een overstroming van de Geul. Reden voor de politie om de campingeigenaren te adviseren te evacueren. En dat hebben ze dan ook gedaan. "De overlast begint nu wel toe te nemen."

"Van de vaste gasten was het de vraag wat ze wilden", zegt Maike. "Andere mensen zijn vooral naar huis gegaan. Zo zonde!" Sommige gasten reageerden boos, anderen hadden er begrip voor. De camping heeft in totaal 280 campingplekken en inmiddels zijn alle gasten vertrokken. Een flinke domper voor de eigenaren: "Echt balen, dit weekend begint het hoogseizoen."

'Dit verwacht je niet'

De camping is sinds 1940 in de familie en overstroming van de Geul hebben ze wel vaker meegemaakt, maar niet zoals dit. "Ik ben echt verbaasd. Dit verwacht je niet. In Zeeland, waar we vanmorgen nog waren, was niks aan de hand. Bizar hè?" Er is al zoveel regen gevallen als er normaal in 2 maanden valt.

Bron: Facebook Zo ziet het er normaal uit op camping 't Geuldal

Ondertussen worden er op de camping dammetjes gemaakt, slepen mannen zandzakken af en aan en zijn ze druk om gasten af te bellen die de komende dagen zouden komen. Er geldt code Rood, voor het eerst afgegeven in verband met hevige regenval. En de komende dagen wordt er nog veel meer water verwacht.

Personeel blijft slapen

Raymond en Maike wonen zelf naast de camping. "Dus we kunnen het goed in de gaten houden. Ik verwacht dat het vannacht losgaat." Maar hoe erg het wordt, is onduidelijk. "Het is afwachten, we weten het ook niet zo goed. We bereiden ons voor op het ergste."

Tot nu toe is er bij hun huis nog niks aan de hand. Ze wonen boven het restaurant dat bij de camping zit. Daar slaapt vannacht ook het personeel dat hard gewerkt heeft om te helpen bij het evacueren en het zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat.