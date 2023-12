De poorten van kasteel Loevestein gaan vanmiddag dicht door het hoge water. Eigenaar Tim Schrijver moet zijn gasten voor de bed&breakfast afbellen en bezoekers kunnen niet meer komen. Hoogwater als dit heeft hij niet eerder meegemaakt.

Voor Slot Loevestein staat het water zo hoog over de weg, dat de weg niet meer begaanbaar is. "Ik heb mijn busje vanmorgen al binnen gezet, binnen de poort", vertelt eigenaar Schrijver.

De sluis openzetten

Slot Loevestein hoort bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dat staat op de UNESCO erfgoedlijst. Het kasteel ligt tussen Gorinchem en Zaltbommel in, vlak naast het oude vestingstadje Woudrichem.

Eigenaar Schrijver gaat sinds het water hoog staat, steeds kijken of hij de sluis al open moet zetten. Dat moet hij doen, zodra het water eroverheen gaat. "Ik kijk steeds hoe dichtbij het komt en hoeveel centimeter ik nog kan hebben."

Golfslag door de wind

Schrijver kan normaal om het kasteel heen wandelen, maar dat kan nu niet meer. Hij vindt het een fascinerend gezicht. "Het is gewoon alsof je een eilandje bent in het midden van het water. Dat is echt nog meer dan anders", vertelt hij.

"En wind maakt het eigenlijk wat enger", zegt hij. "Want er komt dan golfslag en daardoor knalt het ook meer de straat op."

Veiligheid bezoekers

Schrijver denkt dat het kasteel zelf droog gaat blijven, maar dat de wegen ernaartoe allemaal onder water gaan staan. "De poort dichtgooien is dus echt voor de veiligheid van de bezoekers", zegt hij.

"Want als het water eenmaal over de weg komt, zie je de weg niet meer en kunnen auto's er ook gewoon vanaf rijden natuurlijk", vertelt hij.

Spullen verplaatsen

Als het water wél hoger komt dan verwacht, wachten Schrijver en zijn vrouw nog een zware klus. Ze zijn de enige bewoners en de spullen op de laagste verdieping zijn nog niet veilig gesteld.

"Dus mocht ik paniek gaan krijgen en denken dat het water binnen gaat komen, dan moet ik heel veel mensen gaan optrommelen om de collecties naar boven te verplaatsen, zodat alles wel droog blijft. Het kan spannend worden, maar ik ga ervan uit dat dat het niet wordt."

Invloed van het klimaat

Schrijver woont nu bijna 10 jaar op Slot Loevestein, deze situatie heeft hij als eigenaar niet eerder meegemaakt. "In 2018 was het water ook heel hoog, maar stond het net naast de weg en is het er niet overheen gegaan."

"1995 was natuurlijk een rampjaar. Toen liepen alle dorpen hier onder." Toen is ook het project 'Ruimte voor de Rivier' gestart, waardoor water meer de natuur in moest gaan en dorpen niet zouden onderlopen. "Maar ja, klimaat doet ook z'n ding. Dus ik ben bang dat we een beetje laat zijn", zegt Schrijver.

Oud en nieuw alleen met z'n vrouw

Schrijver moet nu zijn gasten voor de bed&breakfast afbellen. "Terwijl het hier nu zo mooi was geweest natuurlijk. Dat is jammer. We hadden ook vrienden uitgenodigd, hoop dat ze nog kunnen op oudjaarsdag bijvoorbeeld, als het weer een beetje droog is."

"Maar anders zijn we echt met z'n tweetjes alleen", doet Schrijver op hem en zijn vrouw. Hoe lang het hoogwater gaat duren, weet Schrijver niet. "Maar ik hoop dat het snel voorbij is."