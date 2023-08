Nog niet eerder ging het zo goed met het museumbezoek in Nederland. Na de coronajaren, waarin musea maandenlang dicht waren, lijkt 2023 een recordjaar te worden. Belangrijkste oorzaak? De regen.

Het record uit 2019 van 32,6 miljoen museumbezoeken wordt dit jaar verbroken. Dat verwacht de Museumvereniging, de branchevereniging voor musea. En daar is conservator Justa Vuister van Museum Kasteel Wijchen maar wat blij mee. "Het is jammer dat het zoveel regent, maar voor ons is het heel fijn."

Emilia van Nassau

Museum Kasteel Wijchen was ooit de plek waar Emilia van Nassau woonde met haar man Emanuel van Portugal. Tegenwoordig is het een museum, waar niet alleen de geschiedenis van Emilia en Emmanuel wordt verteld, maar ook die van de mammoeten en wolharige neushoorns die ooit in Gelderland leefden.

"Op dit moment is onze tentoonstelling met de naam 'Koud!' heel populair", vertelt Vuister. Een toepasselijke naam in deze regenachtige, relatief koele julimaand. Naast mensen uit de buurt komen veel toeristen af op het kasteel, ziet de conservator. Mensen die met warm weer wellicht waren weggebleven.

'De regen zal ons niet belemmeren'

Ook directeur Jan Rudolph de Lorm van museum Singer Laren is blij met de regen. "Al heeft die wel wat gevolgen voor onze zomervoorstellingen, die we in de tuin organiseren." Morgen staat er bijvoorbeeld een buitenconcert op het programma.

"Maar als het net zo hard regent als vandaag, moeten we het concert verplaatsen naar ons theater", zegt De Lorm. "Gelukkig hebben wij die mogelijkheid. De regen zal ons deze zomer op geen enkele manier belemmeren."

Babyboomers

De museumdirecteur is blij dat de regen het publiek de Nederlandse musea induwt. Maar het weer is maar een deel van de verklaring, volgens hem. De curve gaat al langer omhoog.

"Dat komt door de babyboomers. Die zijn met velen en ze hebben tijd. Daarnaast hebben alle mensen, jong en oud, in deze tijd behoefte aan inspiratie, troost en bezinning. In moeilijke, donkere tijden hebben mensen kunst nodig. Je ziet in heel Nederland dat er een enorme behoefte is aan kunst."

Niet achterover leunen

De Lorm, die nu 15 jaar directeur is van Singer Laren en daarvoor 18 jaar in het Rijksmuseum werkte, ontvangt 5.000 bezoekers per week. "Dat betekent dat mensen het naar hun zin hebben tussen de verschillende vormen van kunst die wij bieden."

Hij kan niet anders dan blij zijn, benadrukt de museumdirecteur, maar dat betekent niet dat hij achterover gaat leunen als het record daadwerkelijk is verbroken: "Bij de volgende tentoonstelling moet je weer opnieuw het wiel uitvinden. Het is altijd werken. Om te zorgen dat het goed is, dat mensen het naar hun zin hebben. De kwaliteit bewaken."