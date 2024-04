Delen van Dubai staan onder water door extreme regenval. In minder dan 24 uur tijd viel er in het land 254 millimeter regen. De oorzaak? ‘Cloud seeding’, een techniek die door de mens wordt ingezet om extreme droogte tegen te gaan met kunstmatige regen.

"Er zijn altijd onbedoelde effecten, bijvoorbeeld dat er opeens veel te veel regen valt. Vaak weet je eigenlijk helemaal niet wat het effect ervan is. En dat is precies het probleem", zegt milieufilosoof aan de Wageningen Universiteit, Bernice Bovenkerk. Ze is erg kritisch op deze kunstmatige techniek.

'Geo-engineering'

De filosoof vindt 'cloud seeding', een vorm van 'geo-engineering' waarbij bepaalde chemicaliën die waterdruppeltjes opwekken, de lucht in worden geschoten en zo regen veroorzaken, over het algemeen problematisch. Dit omdat je volgens haar de oorzaak van het probleem, klimaatverandering, niet oplost. Het is een tijdelijke oplossing, voor een probleem dat steeds maar groter wordt.

"Je hebt verschillende vormen (van 'geo-engineering', red.). Je hebt vormen zoals deze waarbij je probeert regen te maken of vormen waarbij je probeert inkomend zonlicht terug te reflecteren. Maar hiermee ben je eigenlijk niks aan de de oorzaak aan het doen."

Bekijk ook Grote zorgen over raadselachtige bijensterfte: bijna een kwart van de bijenvolken overleefde de winter niet

Onverwachtse effecten

Ook vertelt Bovenkerk dat het niet duidelijk is wat de langetermijneffecten van geo-engineering precies zijn. Extreme regenval, zoals in Dubai, is niet het doel, maar kan dus wel voorkomen net zoals andere onverwachtse weersomstandigheden.

"Een van de bijeffecten zou kunnen zijn dat we niet meer zoveel blauwe luchten hebben. Dat we heel vaak van die grijze of witte luchten hebben. Dat lijkt misschien triviaal, maar dat kan best wel problematisch zijn voor mensen en kan bijvoorbeeld leiden tot depressie."

Verschillende belangen

Een ander mogelijk nadeel van klimaatmanipulatie is dat het zelfs allerlei geopolitieke spanningen kan opleveren en gebruikt kan worden voor oorlogsvoering, vertelt Bovenkerk. "Je kan zorgen dat het in het land waar je mee in oorlog bent helemaal niet meer regent. Op die manier zorg je ervoor dat de bevolking geen eten meer heeft of niks kan verbouwen."

Verschillende landen zouden dus verschillende belangen kunnen hebben bij het gebruiken van 'geo-engineering'. Toch wordt er op dit moment slecht toezicht gehouden op het gebruik van deze techniek. En volgens Bovenkerk komt dit doordat het moeilijk is om op mondiale schaal beleid te voren.

'Onderzoek doen is al een risico'

Ondanks de nadelen en onzekerheden die de techniek dus met zich meebrengt, begrijpt Bovenkerk wel waarom sommige landen die kampen met extreme regen of droogte het uitproberen. "Je zou natuurlijk aan de ene kant kunnen zeggen: het is altijd goed om meer onderzoek te doen, want dan weet je wat de risico's zijn."

"Maar het onderzoek op zich is al een risico, denk ik, dat je het ook gaat gebruiken", waarschuwt ze.

Meewerken met de natuur

Toch wil de filosoof benadrukken dat het planten van bomen in een woestijn, zoals nu bijvoorbeeld ook al wordt gedaan in Dubai, een betere oplossing is. Ook als dit betekent dat het resultaat lang op zich laat wachten.

"Die bomen zullen weer leiden tot het aantrekken van regen en vochtigheid. En dan werk je eigenlijk met het systeem mee. Dan gebruik je weerprocessen zoals die er al zijn. En dan laat je in feite de natuur het dus zelf oplossen."