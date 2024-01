Limburger Bert is bang dat zijn huis onder water wordt gezet om steden verderop droog te houden

Bewoners van het Limburgse Lob van Gennep hielden de afgelopen weken hun hart vast bij de extreme regenval. Want volgens inwoner Bert zijn zij als eerste de klos bij hoogwater: "Als de Maasdijk overstroomt staat feitelijk het hele dorp onder water."

Bert Jurgens woont al jaren in Lob van Gennip, een 'prachtig gebied' in het noorden van Limburg, langs de Maas. Hij weet als geen ander hoe het is om dicht bij het water te wonen: "Begin jaren 90 was eigenlijk een keerpunt voor dit gebied, toen hebben we te maken gehad met heftige overstromingen van de Maas. Vanaf dat moment zat de schrik er goed in bij veel mensen hier."

Waterbergende werking

Behalve dat Lob van Gennip vlak bij de Maas ligt, is er nog iets anders bijzonders met dit stuk grond aan de hand. Het gebied, dat uit meerdere dorpen bestaat met zo'n 7.000 inwoners, heeft een zogenaamde waterbergende werking. Dat betekent dat het gebied tijdens extreem hoogwater water opvangt om lager gelegen plaatsen zoals Den Bosch te ontzien.

"Elk normaal denkend mens is tegen het gebruiken van zijn woonomgeving om daar water te bergen", vertelt Bert. "Daar kies je natuurlijk niet voor. Maar wij hebben gewoon de dikke pech dat we in een mooie omgeving wonen met relatief weinig woningen. Dat brengt kennelijk met zich mee dat we minder bescherming krijgen van de overheid."

'Solidariteit komt van beide kanten'

Ergens kan Bert wel begrijpen dat stedelijke gebieden met meer inwoners beschermd moet worden in geval van hoogwater: "Als je bijvoorbeeld een keuze hebt tussen dit dunbevolkte gebied en een grote stad als Rotterdam, wat je onder water laat lopen, dan snap ik die keuze ergens nog wel", legt hij uit. "Maar daar hoort wel bij dat je de mensen hier niet opzadelt met de problemen."

Want, zo stelt hij: solidariteit komt van beide kanten. "Als je aan ons Limburgers vraagt om solidair te zijn om het elders droog te houden en wij dus aanzienlijke schade leiden als gevolg daarvan, dan vind ik wel dat wij volledig gecompenseerd moet worden. En daar ben ik niet gerust op."

Helft van woningen kwetsbaar

Directeur Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis ziet dat hoogwater een steeds groter probleem wordt voor huiseigenaren. Zonder dat ze daar zelf dagelijks mee bezig zijn. "Je ziet dat de helft van de woningen in Nederland kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering."

"Tegelijkertijd weten we dat heel veel huiseigenaren zich hier nauwelijks van bewust zijn. Dat zou echt moeten veranderen", vindt ze. "Die informatie moet echt actief worden aangeboden bij aankoop van een huis. Je moet er vooraf mee bekend zijn dat je in een risicogebied woont, zodat je dat als koper in je afweging kunt mee nemen."

Niet verzekeren tegen overstromingen

Naast gebrek aan kennis is het op dit moment volgens Kremer ook bijna onmogelijk om je tegen overstromingsschade te verzekeren. "Daar moet echt iets aan gedaan worden. Nederland is een klein land, er liggen nu eenmaal een hoop woningen onder de zeespiegel."

De Vereniging Eigen Huis wil daarom dat het voor huiseigenaren mogelijk wordt om je te kunnen verzekeren tegen dit soort schade. "Dit is iets waar we ons hard voor zullen maken in de toekomst", zegt de directeur.

'Overheid is bijzonder onbetrouwbaar gebleven'

Bert is er bepaald niet gerust op dat schade aan zijn huis ruimhartig zal worden vergoed bij grote waterschade. "Kijk, als de overheid vindt dat er ingegrepen moet worden, dan vind ik ook dat je er voor die burgers moet zijn die hiervan hinder ondervinden."

Tot nu toe blijkt daar heel weinig van, vindt de inwoner van Lob van Gennep. "De overheid is bijzonder onbetrouwbaar gebleven. En dat steekt de mensen hier."