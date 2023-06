2 jaar na de overstromingen in Limburg zijn er nog steeds mensen die niet terug kunnen naar hun eigen huis. Ze zijn genoodzaakt om in containers te wonen, zoals Chris en Chris. En dat eist zijn tol: "Je staat er mee op en je gaat er mee naar bed."

"In 2021 stond dit helemaal blank", vertelt Paul Neering van Water Stop Nu, terwijl hij langs het water loopt. "De weilanden, de huizen. Allemaal zijn ze overstroomd."

Mentaliteit ontbreekt

Tijdens de overstroming was er veel onduidelijk voor de burger, vertelt Neering. "Instanties wisten van elkaar niet waar ze mee bezig waren. Je wist als burger niet bij wie je terecht kon." Met Water Stop Nu is er van alles aangelegd om een overstroming in de toekomst te voorkomen.

Neering is wel teleurgesteld dat er weinig is gebeurd vanuit de politiek. "Het echte doorpakken zoals na de watersnoodramp van 53 in Zeeland, die mentaliteit ontbreekt." Waarom, dat weet hij niet. "Het is gewoon vreemd dat de urgentie om iets aan waterbeheer te doen ontbreekt in bijna alle verkiezingsprogramma's van afgelopen jaar."

Elke dag mee bezig

Door de overstroming wonen er op het moment nog steeds mensen in alleen hun bovenwoning of in containers, vertelt Neering. "Vaak is de zaak met de aannemer niet in orde, of klopt er nog iets niet met de verzekering."

Chris Knubben en Chris Kurvers zijn de laatsten die de containers nog moeten verlaten. "We wonen hier nu al bijna 2 jaar. Dat vind ik wel wat, dat dat nog steeds moet", vertelt Kurvers. "In de voortuin, in een soort bouwkeet. Daar ben je toch wel elke dag mee bezig. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed."

2 maanden uitharden

Door de overstroming stond het water binnen wel 85 centimeter hoog. Er wordt nu volop geklust in hun huis achter de container, op dat moment door Knubben. "Chris en Chris heten we inderdaad. Als iemand roept, komen we allebei aanlopen", vertelt Kurvers met een glimlach.

Knubben hoopt dat het huis eind dit jaar klaar is en ze er eindelijk weer in kunnen wonen. "Het is nu nog wat kalig allemaal. 2 weken geleden hebben we de fundering laten stabiliseren, en dat moet nu nog 2 maanden uitharden. Er zaten eerst allemaal scheurtjes in."

Geen vertrouwen

"We zijn twee vrouwen, we weten eigenlijk helemaal niks van bouwen", zegt Knubben. "Maar we zagen dat er allemaal fouten waren gemaakt. Toen hebben we zelf een bouwdeskundige ingeschakeld." Zo kwam er ook iemand langs vanuit de gemeente, maar die zei niks te kunnen doen. "Daar kunnen we jullie niet mee helpen, zeiden ze."

Het heeft hun vertrouwen in de overheid geschaad, vertellen ze. "Net als in Groningen. Het is het noorden en het zuiden, die vallen er eigenlijk buiten."

Blijven lachen

Of ze bang zijn voor een volgende overstroming? "We hebben wel gezegd dat als het nog een keertje gebeurt, we ons huis gaan verkopen en dat we ergens anders gaan wonen", vertelt Kurvers. "Dit wil je niet nog een keer meemaken. Het is echt traumatisch geweest."

"Want nu zijn we eigenlijk ons oude dagpotje aan het opmaken", betreurt Knubben. "Maar, we blijven lachen", voegt Kurvers daaraan toe.

