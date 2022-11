Directeur Eef Peeters van het Oorlogsmuseum in Arnhem kan het helaas niet tegenhouden. Vanaf morgen is zijn museum de komende maanden dicht door de hoge energieprijzen. Vocht krijgt vrij spel en daar kunnen museumstukken niet tegen.

"We moeten wel. Ik kan de rekeningen anders niet meer betalen en we moeten nu gaan sparen voor volgend jaar. Als je van 14.000 naar 40.000 euro gaat, kun je het als particulier museum niet meer betalen", zegt directeur van het Arnhems Oorlogsmuseum Eef Peeters.

Schimmel gaan behandelen

De kerstvakantie missen is enorm jammer, maar het weegt niet op tegen de kosten, zegt Peeters. Ironisch genoeg is Peeters verwarmingsmonteur van beroep, terwijl hij nu zelf noodgedwongen in de kou zit.

De kou heeft zijn weerslag op de collectie. "Je ziet dat er op het leerwerk dat de militairen (poppen, red.) hier aan hebben, allemaal witte stippen zitten. Je ziet het op de schoenen, de broeken, de laarzen. Dat is funest. We moeten dat gaan behandelen. En dat gaan we doen in de 2 maanden dat we dicht zijn. Doe je dat niet, dan gaat het rotten en stinken." Het is niet zomaar een klus, want het museum heeft wel honderden dingen van leer: laarzen, riemen, tassen, waaronder de aktetas van Anton Mussert.

Bron: EenVandaag Behang laat los door de vocht in het museum

Bank van Hitler en jas van Mussert

Het museum heeft ook veel papieren documenten in de collectie. Papier en vocht zijn natuurlijk geen gelukkige combinatie. Peeters weet nog niet hoe hij dat kan behandelen. "Ik denk dat ik er vochtvreters neer moet zetten. Wij hopen dat we een zachte winter krijgen."

Ook de jas van Anton Mussert moet het ontgelden, denkt Peeters. Ondanks dat er glas voor zit. Net als de bank van Hitler. "Hier komen straks ook witte vlekken op, op deze bank die van de Obersalzberg afkomt. Die moet wel nagekeken worden. Misschien moeten we er een vochtvreter onder zetten." De bank staat achter een hek, omdat het iets losmaakt bij mensen. Soms spugen mensen er op, vertelt Peeters.

Bron: EenVandaag Er zit schimmel op de laarzen door het vocht

Muizen

Peeters vreest daarnaast voor een uniform van prins Bernhard. "Over 2 maanden zit daar ook witte aanslag op." Naast het vocht dat vrijspel heeft, krijgen muizen dat ook als er dagenlang geen mensen lopen.

"Als het weken en maanden lang rustig is hier, dan zullen zich muizen gaan nestelen. Die moeten we zien weg te houden."

Collectie aanvullen

Dat het museum dichtgaat voor bezoekers is een ding, maar dat het levenswerk van Peeters niet verder aangevuld kan worden, is een tweede. Want ook vandaag komen er weer mensen spullen brengen.

"Maar ik wil niet dat wat ik kom brengen, gaat verschimmelen. Dat mag niet gebeuren", vindt een mevrouw die een pilotenjack uit de Tweede Wereldoorlog wel zou willen brengen. Mits het niet verschimmeld natuurlijk. "Er moet een uitzondering worden gemaakt", doelt ze op steun voor musea, om de hoge energierekening te kunnen betalen. "Ik zou ook wel een beetje willen hebben", zegt directeur Peeters. "Al is het maar een kleine tegemoetkoming in de kosten."