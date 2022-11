Hoeveel gas besparen windmolens eigenlijk? Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland denkt het te weten. Hij zegt dat 3 windmolens goed zijn voor een besparing van 8 miljoen kuub gas per jaar. We checken of dat klopt.

Gedeputeerde Jan van der Meer van de provincie Gelderland namens GroenLinks deed zijn uitspraak in een tweet over de bouw van drie nieuwe windmolens bij Zutphen. Volgens hem besparen drie windmolens 8 miljoen kuub gas per jaar. Maar volgens hoogleraar windenergie Gerard van Bussel is dat getal in werkelijkheid een stuk lager.

De helft

"Als ik het zo uitreken, dan kom ik in totaal uit op een besparing van 4 miljoen kuub gas", zegt hoogleraar Van Brussel. De helft dus. Een groot verschil, maar eentje die volgens van Bussel wel te verklaren is. Als je 1 kuub gas in een centrale brandt, dan komt daar maar voor de helft energie uit voor elektriciteit.

Maar Van Brussel denkt wel te weten hoe gedeputeerde Van der Meer aan zijn bewering komt. "Als je het dus vanuit de energiekant redeneert, dan is er twee keer zoveel kuub gas nodig voor dezelfde hoeveelheid stroom en dan kom je inderdaad uit op 8 miljoen kuub gas."

Ambitieuze energietransitie

De nieuwe windmolens die er gaan komen in de buurt van Zutphen zijn ter vervanging van drie oude windmolens. Volgens hoogleraar Van Bussel wekken ze ieder 3 keer zoveel stroom op en zijn ze een stuk efficiënter. "Dus je mag dan er dan zeker vanuit gaan dat er straks 10 keer zoveel stroom wordt opgewekt."

Dat er meer windmolens nodig zijn voor de toekomst staat vast. Nederland werkt op dit moment aan een energiesysteem dat in 2050 geen CO2 uitstoot. De meeste nieuwe windmolenparken worden in de toekomst op zee gebouwd, ver buiten de kust. De doelstelling is om dan 70 gigawatt uit op zee op te wekken. "We staan voor een enorme uitdaging", zegt onderzoeker windenergie Jan Willem Wagenaar van TNO. "Op dit moment zitten we op 2,5 gigawatt wat we op zee opwekken, dus we hebben nog een lange weg te gaan."

Consument vaker voor groen

Er moeten dus meer windmolens komen, maar staat de consument al wel open voor groene stroom? Daar heeft vergelijkingssite Independer wel een antwoord op. Expert energie Joris Kerkhof van Independer, laat weten dat vorig jaar bijna de helft van de bezoekers koos voor groene stroom. Maar dat zou volgens hem veel meer kunnen gaan worden.

"Op dit moment is de gasprijs gekoppeld aan de prijs voor groene stroom. Wanneer die wordt losgekoppeld wordt het interessanter voor de consument om te kiezen voor groene stroom."