De loom draaiende wieken van windturbines zijn niet meer weg te denken van onze horizon. Maar hoeveel energie levert één omwenteling van die grote bladen eigenlijk op? "Het is genoeg om een huishouden een dag van te laten draaien."

"In één rondje van de wieken levert een windturbine op zee ongeveer net zoveel stroom als één huishouden in een dag nodig heeft", zegt Arthur Vermeulen, directeur windenergie van groene stroom- leverancier Pure Energie. Dat komt volgens hem neer op ongeveer 3000 kWh per jaar.

'Zelfs meer dan een huishouden'

"Dat klopt", beaamt Peter Eecen, research manager windenergie bij TNO. "Als je naar de grote moderne windturbines van 10 MW of meer kijkt, bijvoorbeeld die van 12 MW op de Maasvlakte, dan levert een rondje van de rotor genoeg energie op voor een huishouden voor een dag."

Hij rekent het even door. "Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 7,5 kWh per dag (2730 kWh per jaar). Een rondje van een windturbine Haliade-X 12 MW duurt 6 seconden. In die 6 seconden levert die ongeveer 20 kWh. Dat is zelfs nog meer dan een huishouden."

Geen wind

Maar natuurlijk waait het niet altijd volop in Nederland en is de opbrengst dus niet altijd maximaal. "Je moet het ongeveer delen door twee. Gemiddeld over een jaar levert een omwenteling van die Haliade 10 kWh namelijk per omwenteling op. Dat is dus nog steeds meer dan het gebruik van een gemiddeld huishouden."

Eecen benadrukt dat het gaat om de grotere windturbines met een tiphoogte van 250 meter of meer. Daar horen ook de windturbines bij langs de Afsluitdijk. Kleinere oudere windmolens halen hetzelfde niveau niet en leveren daarmee dus ook wat minder op. Daarbij levert een windturbine netto pas energie op na 6 maanden. Dan is de energie terugverdiend die het maakproces van de turbine kostte.