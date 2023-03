Het zou de manier zijn om geld te besparen in de zorg: ouderen thuis verplegen in plaats van in een tehuis, maar dat valt flink tegen. Dat blijkt uit onderzoek van branchevereniging ActiZ. Toch wil het ministerie niet afstappen van die besparing.

Voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen zijn er nu 130.000 verpleeghuisplekken. Hoewel er de komende jaren fors meer senioren bij komen, heeft het kabinet besloten dat er niet meer bedden mogen komen.

Teleurgesteld

"Hoe kan een minister die nota bene in de ouderenzorg heeft gewerkt beslissen dat er niet meer plekken bij komen?" Raghnild Grouwstra begrijpt er niets van. Ze is zo teleurgesteld in minister Conny Helder voor Langdurige Zorg dat ze haar een brief stuurde. "Ik had erop gerekend dat de minister juist voor meer plekken zou zorgen, dat is namelijk noodzakelijk, op een hele korte termijn."

Raghnild was meer dan 10 jaar mantelzorger voor haar twee zieke ouders, omdat er geen plek voor hen was in een verpleeghuis. Hoeveel ze ook van haar ouders houdt: het heeft er behoorlijk ingehakt, vertelt ze. "Op een gegeven moment kon ik geen kant meer op en ik ben niet de enige. Ik word vaak gebeld door mantelzorgers in mijn omgeving die op zoek zijn naar advies, die net als ik onmacht voelen."

Bekijk ook Bejaarde Nico en Nel raken inwonende mantelzorger kwijt door verwarrend beleid en klikkende buren

Minimaal een jaar wachten

Waar het vaak misgaat? "Als mantelzorger heb je vaak al te lang doorgezorgd voor je ouders of een andere naaste. Je wil zelf immers ook dat ze lang mogelijk thuis kunnen blijven. Op het moment dat je ze dan aanmeldt voor een verpleeghuis ben je dus al aan de late kant."

"Als je dan ook nog te horen krijgt dat het minimaal een jaar gaat duren voordat er überhaupt een plek vrij komt, is dat vreselijk. Je krijgt het gevoel dat je moet beslissen over het leven en de dood van je ouders."

Mooie band opgebouwd

Ze heeft het met liefde gedaan, benadrukt Raghnild: "Ik heb daardoor een hele mooie band kunnen opbouwen met mijn ouders, maar ik vond het ook heel zwaar." Zo zwaar dat ze inmiddels zelf helemaal is afgekeurd en niet meer kan werken. "Ik voel me opgebrand en zou dat graag voorkomen voor andere mantelzorgers."

Raghnilds moeder is vorig jaar overleden, haar vader woont inmiddels in een verpleeghuis. "Daar heeft hij nog steeds veel mantelzorg van mij nodig, maar ik ben niet meer verantwoordelijk voor zijn leven. Dat voelt minder zwaar." Na 10 jaar non-stop zorgen probeert ze nu ook weer een leven op te bouwen voor zichzelf.

Bekijk ook Een dag per week mantelzorg in alle cao's, wil bestuurder die de druk op de zorg alleen maar ziet toenemen

Ministerie niet eens met conclusies

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport laat weten dat ze het rapport van branchevereniging voor ouderenzorg, ActiZ, hebben gelezen, maar dat ze het niet eens zijn met de conclusies. "In het rapport worden andere aannames gedaan dan die wij hebben gehanteerd", zegt een woordvoerder.

"Het belangrijkste verschil is dat het kabinet in meerjarencijfers en bij de ingeboekte besparingen in het coalitieakkoord is uitgegaan van de huidige verhouding in verpleegzorgcapaciteit tussen verpleeghuis en thuis van 80 procent versus 20 procent. Dat is een verdeling die wij nog steeds realistisch achten. SiRM (het onderzoeksbureau dat ActiZ heeft ingeschakeld, red.) heeft hier andere aannames gehanteerd waarmee de effecten ook anders zijn dan door ons geraamd."

Uitdagingen

De uitdagingen voor de toekomst van de ouderenzorg, waarop ActiZ wijst in het rapport, ziet het ministerie ook, zoals de beschikbaarheid van voldoende personeel, mantelzorgers en geschikte woningen, zegt de woordvoerder. "Juist om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, werkt minister Helder in diverse programma's samen met vele partijen, waaronder ActiZ aan een toekomstbestendige ouderenzorg."

Raghnild heeft nog geen reactie gekregen van de minister op haar brief, maar gaat er vanuit dat ze binnenkort wordt uitgenodigd voor een gesprek.