Het moet aantrekkelijker worden om voor elkaar te zorgen. Dat vindt bestuursvoorzitter Trudy Prins van zorginstelling De Rijnhoven. "We hebben nu al een personeelstekort en dat gaat alleen maar groter worden."

Prins reageert op de uitspraken van minister Conny Helder voor Langdurige Zorg in NRC, waarin zij vandaag zegt dat 'het chronisch personeelstekort in de zorg niet meer weggaat'.

Mantelzorgdag regelen in cao's

We hebben dringend meer mantelzorgers nodig, zegt Prins. "Met het huidige systeem gaat het niet meer lukken om de zorg rond te krijgen. Dat komt door de demografische ontwikkeling in Nederland. De groep oudere mensen groeit en de groep mensen die voor hen kan zorgen is te klein. Het is een enorme puzzel."

"Mijn idee is dat we regelingen gaan treffen voor werkende mensen zodat het beter mogelijk is voor hen om informele zorg te leveren", stelt ze voor. Een van de manieren om dat te doen, is volgens haar door het te regelen in cao's. Ze denkt aan standaard 1 dag in de week waarop werknemers voor anderen kunnen zorgen.

Vast onderdeel van je werk

Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. "Ik denk dat werkgevers in Nederland ruimte moeten scheppen om dat te gaan doen, anders lopen we echt vast", benadrukt Prins. "Mantelzorg als vast onderdeel van je werk, net zoals de mogelijkheid om met vakantie te gaan of om zorgverlof te krijgen."

Maar dat vergt wel omdenken, want op een vaste basis voor anderen zorgen zijn veel Nederlanders niet gewend. "Als er onvoldoende arbeidskrachten zijn, zal je moeten begrijpen dat je je ouders verzorgt, of je buren een handje helpt", zegt de bestuursvoorzitter.

'Verzorgingsstaat werkt niet meer'

We zitten in een omslagperiode die iedereen pijn doet, beseft Prins. "De verzorgingsstaat die we ooit hadden werkt gewoon niet meer. Die is gebouwd in een andere wereld waarin er nog genoeg mensen waren die voor anderen konden zorgen."

"Eigenlijk zijn we door het idee van de verzorgingsstaat een beetje verwend geraakt', vindt ze. "We moeten nu echt een tandje bijzetten. We zitten aan de grenzen van wat mogelijk is, dus we moeten het echt anders gaan doen als we verzorgd willen worden."

Fatsoenlijk salaris

Een andere manier is volgens haar om personeel in te zetten dat niet gediplomeerd is. "Ook dat is een variant van informele zorg. Mensen zonder diploma kunnen wel toezicht houden, koken of mensen gezelschap houden. In sommige tehuizen wordt al een beroep gedaan op de familie van bewoners."

Daarnaast is het belangrijk om het vak aantrekkelijker te maken, zegt Prins tot slot. "Als we willen dat de mensen die in de zorg werken er blijven werken, en niet weglopen naar al die andere plekken met een tekort, dan moet je mensen ook een fatsoenlijk salaris bieden. Ik zou het heel fijn vinden als minister Helder daar snel iets aan doet."