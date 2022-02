Met storm Eunice zou je denken dat er afgelopen vrijdag genoeg wind was om veel energie op te wekken met windmolens. Maar deze werden stilgezet om schade te voorkomen. Stormbestendige windmolens bestaan wel, maar in Nederland gebruiken we ze niet.

Windmolens die uitgaan als het stormt, het klinkt niet logisch. Maar toch wordt het gedaan. "Dat is puur vanuit veiligheidsoogpunt", vertelt Roel Hopmans van GreenChoice, een Nederlands energiebedrijf dat uitsluitend groene energie levert.

Te duur

Er bestaan ook windmolens die bestand zijn tegen een storm, maar die staan voornamelijk op zee. Daar moeten de windmolens steviger zijn omdat ze over het algemeen meer wind vangen. In Nederland gebruiken we ze niet op land, omdat de kosten daarvoor te hoog zijn, vertelt Peter Eecen van TNO Windenergie.

"Windturbines worden ontworpen om minimaal 20 jaar mee te gaan. Je kunt windmolens ook ontwerpen zodat ze stormbestendig worden, maar dan moet je veel meer materiaal gebruiken. Daardoor wordt het maken van een windmolen te duur."

Helft minder energie

Tijdens de storm van afgelopen vrijdag werd er voor de helft minder energie opgewekt dan normaal. Dat blijkt uit de cijfers van Energieopwek.nl. Normaal wordt er rond zes uur in de avond 3 gigawatt opgewekt op een vrijdag, nu was dat 1,26.

In Engeland was dat anders. Daar werd afgelopen vrijdag een recordhoeveelheid energie door wind opgewekt door de storm. Het verschil zit hem in het type windmolen en de locatie, vertelt Hopmans. "In Engeland staan veel meer windparken op zee dan in Nederland. De turbines die daar staan, blijven ook tijdens de storm produceren. De turbines op zee kunnen over het algemeen veel zwaardere windstoten aan."

Geen zorgen

Toch hoeven we ons geen zorgen te maken over een gebrek aan windenergie. Ondanks dat er vorige week minder energie is voortgekomen uit windenergie, gaat het over het algemeen goed met windenergie in Nederland, zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

"Zeker als het zo hard waait als afgelopen week. Dit jaar is er al 60 procent meer windenergie opgewekt dan op hetzelfde moment vorig jaar.''