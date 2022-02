Met man en macht wordt er door verzekeraars gewerkt om alle schadeclaims door storm Eunice in goede banen te leiden. Door zware windstoten gaat het op meerdere plekken in het land mis. Het Verbond van Verzekeraars verwacht een recordaantal meldingen.

Er wort al druk gespeculeerd of Eunice 'de zwaarste storm van de eeuw' gaat worden. In 2018 was er voor het laatst een maatschappij-ontwrichtende storm in Nederland. Er werden toen windstoten tot wel 144 kilometer per uur gemeten. Voor ruim 90 miljoen werd er toen aan schade gemeld.

Stormschade

Wat zeker is, is dat Eunice flink huishoudt. Het dak van het ADO-stadion waaide weg in Den Haag, en ook daken van huizen, bomen of vrachtwagens zijn niet veilig. In de regio Amsterdam kwamen zelfs al twee mensen om het leven doordat zij onder een boom terechtkwamen.

Het is een drukke dag voor de verzekeraars, vertelt directeur Geeke Feiter van het Verbond voor Verzekeraars. Maar wanneer is iets nou wél stormschade, en wanneer niet? "Bij weerberichten wordt er gesproken over storm bij windkracht 9. De meeste verzekeraars spreken al over storm vanaf windkracht 7. En dat halen we zeker vandaag", zegt Feiter.

Niet bij nalatig gedrag

Wordt die schade dan ook automatisch gedekt? "Nederlanders zijn doorgaans goed verzekerd tegen stormschade", zegt Feiter. "De meeste particuliere woonhuisverzekeringen dekken stormschade. Dat geldt zowel voor je woning als de inhoud van je woning."

Maar ben je vergeten je raam dicht te doen, dan hoef je niet te hopen op een vergoeding. "Een verzekering is niet voor nalatig gedrag."

Geeke Feiter van het Verbond van Verzekeraars over de schade door storm Eunice

Voorbereidingen treffen

"Het is aan de verzekeraar om daarover te oordelen, maar natuurlijk moeten we goed voor onze spullen zorgen. Ik hoop van harte dat dat vandaag gebeurt. Maar ik zie veel alertheid, mensen die nog snel even voorbereidingen treffen... Dat is een goede zaak."

En hoe zit het met voertuigen? "Als we kijken naar auto's, daar zagen we gisteren ook beelden van, dan zit je goed als je auto WA+ verzekerd is. Dat is All Risk. Op dat moment dan is schade ook verzekerd."