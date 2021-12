Heb jij gekeken of je zorgverzekering volgend jaar niet voordeliger is bij een andere aanbieder? De kans is groot dat je eens bent overgestapt, of je doet het zelfs jaarlijks. Bij een autoverzekering is dat wel anders: we blijven soms jaren bij dezelfde.

"Uit onze cijfers blijkt dat bij zorgverzekeringen veel vaker wordt overgestapt dan bij autoverzekeringen", zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. De reden hiervoor is de aandacht die ieder jaar wordt gevraagd voor het overstappen door zorgverzekeraars in reclames. Wat betreft auto's ontbreekt die aandacht, met als gevolg dat mensen maar weinig switchen.

Zelf niet bij nieuwe auto

Dat gaat zover dat men zelfs niet overstapt als een nieuwe auto wordt aangeschaft. "De meesten geven gewoon hun nieuwe kenteken door zonder zelfs maar even een vergelijker in te vullen", zegt Dijks. Terwijl dat wel veel geld kan schelen. "Sommige verzekeraars verzekeren bijvoorbeeld liever Volkswagens dan BMW's, als je dan overstapt naar een BMW kan je dat veel geld kosten."

Het verschil tussen een goedkope en dure verzekering kan oplopen tot wel 130 euro per maand. "Het komt voor dat de bandbreedte tussen 50 euro en 180 euro ligt. Daar zitten flinke excessen", zegt de expert autoverzekeringen.

Verschillen

Toch is het lastig brede uitspraken te doen over hoeveel iemand kan besparen. "Het verschil tussen de hoogste en laagste premie kan heel groot zijn blijkt uit ons onderzoek, maar het hangt van heel veel factoren af", licht Gerard Spierenburg van de Consumentenbond toe. Bijvoorbeeld het automerk, het aantal gereden kilometers per jaar, de postcode, de leeftijd en het aantal schadevrije jaren.

Volgens Independer is vooral die laatste van invloed. "Iemand met relatief weinig schadevrije jaren kan kiezen uit premies die verder uiteen liggen dan iemand die al lang schadevrij rijdt. Verzekeraars geven dan al behoorlijk wat korting aan die veilige rijders, waardoor er minder met marges gespeeld wordt. De meeste verzekeraars gaan daar hetzelfde mee om", zegt Dijks.

Afspraken met schadeherstellers

Maar Dijks benadrukt dat ook bij verhuizen de premie flink kan veranderen. "Het maakt echt uit of je in Amsterdam of Zwolle woont." Ook voor de experts van Independer is het een 'black box' hoe verzekeraars de premietabellen opbouwen, geeft Dijcks toe. "Het kan zijn dat ze afspraken hebben met schadeherstellers waardoor het voordeliger is om bijvoorbeeld Volkswagen te herstellen."

Maar wat duidelijk is, is dat het zeker waard is om periodiek even te vergelijken, stellen zowel de Consumentenbond als Independer. Het kan van maand tot maand schelen wat verzekeraars rekenen voor een bepaalde verzekering. "Ze zijn continue aan de premieknoppen aan het draaien en hoewel de factoren waar ze de wijzigingen op baseren is niet altijd even duidelijk zijn", voegt Dijcks er nog aan toe.