Als je met een zware auto in Parijs wil parkeren, krijg je te maken met fors hogere parkeertarieven. Zo wil de stad 'grote vervuilende auto's' uit de stad weren. In Nederland wordt er heel voorzichtig ook anders gekeken naar de indelingen van de straat.

Volgens de gemeente van Parijs zouden de auto's vanwege hun hoge gewicht gevaarlijk zijn voor voetgangers.

Effectief plan

Hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA Marco te Brömmelstroet verwacht dat de plannen gaan werken. "Het gratis of heel goedkoop aanbieden van publieke ruimte om je auto te parkeren zorgt in ieder geval voor dat veel meer mensen een auto hebben, en een auto gebruiken voor ritten die misschien niet per se noodzakelijk zijn", zegt hij.

"Dus op het moment dat je daar een hogere prijs op gaat heffen, zorg je er eigenlijk voor dat de markt meer zijn werk gaat doen en dat mensen misschien andere afwegingen maken."

Afscheid van een radicaal idee

Het valt volgens de hoogleraar in een bredere beweging dat er steeds minder ruimte komt voor de auto. Ook in Nederlandse steden wordt de invulling heroverwogen.

"Je ziet dat steden héél voorzichtig afscheid nemen van iets dat heel radicaal was, namelijk de hele openbare ruimte aanbieden voor maar één doel: het parkeren van auto's."

Geen spelende-kinderen-norm

Tientallen jaren zijn onze steden ingericht voor de auto. "Het werd de dominante manier om naar de stad te kijken. En nu lopen we tegen de grenzen aan en gaat het ten koste van andere belangrijke doelen", zegt Te Brömmelstroet.

"Als je andere dingen niet meer kan doen, moet je een andere afweging gaan maken. We hebben een parkeernorm in steden, maar geen spelende-kinderen-norm of ontmoet-je-buren-norm of ruimte voor groen en water."

Gelijkwaardige ruimte

Het is belangrijk dat gemeenten bij nieuwe plannen benoemen wat de stad terugkrijgt voor het inleveren van ruimte voor de auto, vindt Te Brömmelstroet. "We moeten de straat gaan zien als een gelijkwaardige ruimte voor al die doelen. Dat het ook de ruimte is van kinderen die willen spelen, bijvoorbeeld."

"De slag die nu bijvoorbeeld in Parijs wordt gemaakt is dat de ruimte wordt gezien als iets wat niet alleen verkeerskundig is, maar ook van de maatschappij. En dat vraagt dus om een heel ander gesprek. En daar zijn wij in Nederland nog niet zo heel goed in."

Privilege, geen recht

Ondertussen groeit het aantal auto's nog wel in Nederland. "Veel steden worstelen met een privilege dat je je auto overal kwijt kan."

"Mensen zijn het als recht gaan zien, dat maakt het een lastig gesprek. Maar maatschappelijke ruimte om je auto te parkeren is een korte periode geweest in onze geschiedenis, maar die is niet vol te houden."