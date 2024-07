Parijs heeft de ambitie om de groenste Olympische Spelen ooit te organiseren. Klimaatexpert Benja Faecks vindt dat de Spelen niet op dezelfde voet door kan gaan en pleit voor minder vliegverkeer. Maar kan Parijs deze ambitie ook waarmaken?

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had als voornemen om de ecologische voetafdruk van het vierjaarlijkse sportevenement te halveren, vergeleken met eerdere edities in Rio de Janeiro (2016) en Londen (2012). Eerder zouden de Spelen in Parijs volgens het IOC CO2-neutraal moeten zijn, of een positieve impact op het klimaat moeten hebben.

CO2-uitstoot terugdringen

"Deze claims hebben ze gelukkig losgelaten", zegt klimaatexpert Benja Faecks van de ngo Carbon Market Watch. "De organisatoren hebben geconstateerd dat er wel degelijk sprake is van CO2-uitstoot", legt de deskundige uit.

Faecks schreef een rapport over de klimaatstrategie van de Olympische Spelen in Parijs, gebaseerd op openbare documenten en websites van de organisatie. Over een aantal maatregelen is Faecks positief. "Ze willen de CO2-uitstoot in kaart brengen en terugdringen. Dat is een eerste stap, en voor het eerst dat dat gebeurt. Ongeveer een derde van de strategie is goed onderbouwd. De maatregelen die zijn genomen in de bouw en de voedselvoorziening hebben echt een positieve impact."

Eigen airconditioners mee

Toch is het niet mogelijk om alle maatregelen te controleren", vervolgt Faecks. "Je kan niet op alle beloften kwaliteitschecks doen. Zo zou het openbaar vervoer tijdens de Spelen gesubsidieerd worden, maar uiteindelijk zijn de prijzen van metrotickets verdubbeld", geeft de klimaatexpert als voorbeeld.

Faecks wijst erop dat sommige goede voornemens ook verkeerd uit kunnen pakken. Ze noemt het innovatieve energiezuinige koelsysteem dat de temperatuur in de gebouwen in het atletendorp laag moet houden. "Veel atleten vertrouwen dit plan niet. Ook de Nederlandse delegatie heeft aangekondigd eigen airconditioners mee te nemen."

Bekijk ook Na eigen teleurstelling op de Spelen volgt moeder Marion met spanning het olympisch avontuur van dochter Annette Duetz

Vluchten beperken

Het grootste probleem met het klimaatneutraal maken van het grootste sportevenement ter wereld is volgens Faecks de massaliteit van de Spelen. "30 à 40 procent van de uitstoot wordt veroorzaakt door de internationale fans die met het vliegtuig naar Parijs komen. Dat kan gezien de huidige klimaatcrisis echt niet meer", benadrukt ze.

Geen enkele editie van de Olympische Spelen kan duurzaam zijn zonder het hele model van het evenement drastisch te herzien, denkt Faecks. "Een oplossing zou kunnen zijn dat de evenementen worden verspreid naar verschillende landen over de hele wereld om de druk op de infrastructuur te verminderen en het aantal vluchten te beperken."

Niet meer liegen

Carbon Market Watch wil ervoor zorgen dat landen niet meer kunnen liegen over hun impact op het klimaat, voegt Faecks toe. "We hebben met succes een rechtszaak aangespannen toen Qatar bij het WK Voetbal beweerde klimaatneutraal te zijn. Dat mochten ze daarna niet meer zo naar buiten brengen."

De ngo heeft de organisatoren van de Olympische Spelen in Parijs een kopie van Faecks' rapport gestuurd en om een reactie gevraagd. Maar die is er tot nu toe niet gekomen.