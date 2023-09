Een goede dag voor studenten: voor het eerst in jaren is de basisbeurs bijgeschreven op hun rekening. Dit jaar is die zelfs hoger, om zo de koopkracht van studenten te ondersteunen. Maar er is ook kritiek, want er zijn geen plannen om dit te blijven doen.

In totaal heeft overheidsinstelling DUO vandaag 130 miljoen uitgekeerd aan bijna een half miljoen studenten. "Het maakt mij als minister van alle studenten blij en trots dat dit geld vandaag voor het eerst wordt gestort op al die rekeningen", zegt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf daarover.

Overwinning

Ook bij Elisa Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), is het bedrag vandaag voor het eerst bijgeschreven. "Het voelde echt als een soort overwinning", vertelt ze.

"De LSVb heeft natuurlijk heel lang campagne gevoerd tegen het leenstelsel om die basisbeurs weer terug te krijgen. En dat het nu gewoon echt helemaal zo ver is dat je dat echt op je rekening ziet verschijnen, dat is wel een beetje onwerkelijk."

Tijdelijke verhoging

Thuiswonende studenten krijgen vandaag 110,30 euro overgemaakt. Studenten die op kamers wonen krijgen 439,20 euro per maand. Dat is inclusief een tijdelijke verhoging van 164,30 euro om de koopkracht van studenten te ondersteunen. Er kan ook nog een aanvullende beurs bovenop komen, maar dat is afhankelijk van de inkomens van hun ouders.

Want ook studenten hebben te maken met de stijgende prijzen van energie en boodschappen, vertelt Weehuizen. "Maar we weten nu al dat die maatregel in het volgende academische jaar verdwijnt. Terwijl we helemaal niet weten of de hoge prijzen ook dalen."

Zorgen

Daar maakt de studentenvakbond zich dan ook zorgen over. "Die prijzen blijven dus misschien hoog, maar er wordt gekort op de rekening van de studenten", zegt Weehuizen. "De basisbeurs is bedoeld zodat studenten rond kunnen komen in een tijd waar ze moeten focussen op hun studie en dus niet fulltime kunnen werken."

"En dat bedrag moet ook eerlijk reflecteren wat de kosten zijn die studenten maken. Dus iets als een maatregel voor de koopkracht of voor de inflatie, dat zou je natuurlijk willen zien komen en gaan met de kosten die daar echt bij komen kijken. En niet alleen: 'We hebben dit voor jullie geregeld, daar mogen jullie blij mee zijn'."

Besluit is al genomen

Dat de compensatie voor de koopkracht alleen voor dit academische jaar geldt, is al besloten voordat het kabinet demissionair werd. Het lijkt dus alsof daar niks meer aan te veranderen is, maar Weehuizen ziet wel dat er allerlei andere maatregelen door het demissionaire kabinet zijn genomen.

"Er gaan nu ook veel maatregelen rondom armoede de deur uit. Dus de status 'demissionair' betekent niet dat er niks kan gebeuren", zegt ze. Ze vindt dan ook dat het kabinet zich er eigenlijk hard voor moet maken. "Maar er is een keuze geweest om dat niet te doen voor studenten."