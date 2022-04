De basisbeurs komt terug, maar het bedrag dat studenten vanaf 2023 krijgen, is minder dan de 'oude' stufi, die in 2015 werd afgeschaft. En dat terwijl het collegegeld en kamerhuurprijzen alleen maar hoger zijn geworden. Nog hoger dan GroenLinks denkt.

In de Tweede Kamer ging het gisteren over het terugkeren van de basisbeurs. Sommige partijen vinden het niet goed dat de nieuwe basisbeurs niet meestijgt met de stijgende prijzen van een studie, kamerhuur, en bijvoorbeeld de kosten voor schoolboeken. Studenten krijgen van 2023 waarschijnlijk 255 euro als zij op kamers zitten. In 2015 was dat 286 euro.

Meer dan 21 euro per vierkante meter

Om aan te kaarten dat de basisbeurs die vanaf 2023 terugkeert niet hoog genoeg is, gebruikte Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks een vergelijking over de huurprijzen van een studentenkamer. Maar haar punt had nog sterker kunnen zijn, als ze de juiste cijfers had gebruikt.

In dat debat zei Kamerlid Westerveld van GroenLinks namelijk dat in 2008 studenten nog 16 euro per vierkante meter per maand betaalden voor hun kamer en dat dat in 2021 was dat gestegen naar 21 euro per vierkante meter. Maar dat blijkt niet te kloppen. Het is namelijk nog hoger.

29 euro per vierkante meter

Het Kenniscentrum Studentenhuisvesting rapporteerde in 2021 namelijk deze bedragen: voor een studio was de woonlast gemiddeld 25 euro per vierkante meter, voor een kamer 29 euro. Hierin worden ook uitgaven voor gas, water, licht en gemeentelijke heffingen meegerekend - studenten betalen immers vaak inclusief.

Ook platform Kamernet onderzocht wat studenten kwijt zijn aan hun kamer, voor het laatst in 2019. Een kamer kostte toen gemiddeld ruim 25 euro per vierkante meter, bijna vier euro meer dan twee jaar eerder.

Studenten de dupe

Als vanzelfsprekend balen studenten van de hoge huurprijzen, de hoge schulden die gemaakt zijn tijdens het leenstelsel en de plannen voor de nieuwe basisbeurs die volgens hen niet toereikend zijn.

Voorzitter Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond: "Als je in een grote stad als Amsterdam of Utrecht op kamers wilt, betaal je al gauw 500 of 600 euro per maand huur. Er zijn uitschieters van 800 euro voor echt kleine kamers."

Nieuwe basisbeurs 'niet genoeg'

Volgens Boahene is het daardoor voor veel jongeren niet makkelijk om op kamers te gaan. "En wij willen wel dat iedereen die kans krijgt."

Ook het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) vindt dat studenten de dupe zijn van de hoge huurprijzen, en dat de nieuwe studiebeurs niet genoeg is: "Onder de streep houden studenten straks nog maar enkele tientjes over om huur of boodschappen te kunnen betalen, dat is natuurlijk veel te weinig."