Storm Eunice raast door ons land. Met snelheden tot windkracht 10 is het een storm zoals we die niet vaak meemaken. Hou blijf je overeind als je toch naar buiten moet? "Het oppervlak waarin de wind je kan raken moet zo klein mogelijk zijn."

Volgens weervrouw Willemijn Hoebert kunnen kinderen door windkracht 9 kinderen en volwassenen door windkracht 10 wegwaaien. Omdat we die windsnelheden nu meemaken, kun je je maar beter voorbereiden.

'Je gaat gewoon om'

Stormchaser Matthijs Kassies vertelt waarom het zo lastig is om te blijven staan bij windstoten van deze orde. "Bij windkracht 9 à 10 wordt vaak een snelheid gemeten van 110 kilometer per uur, dat is bij een constante wind."

Maar, vertelt hij, er kunnen zelfs windstoten van 130 tot 140 kilometer per uur gemeten worden. "Dan blijft niets meer staan, dan ga je gewoon om."

Vliegen bij 160 kilometer per uur

Bedrijfslieder Bas Driessen van City Skydive Utrecht legt uit dat kinderen al omhoog komen bij 120 kilometer per uur in de windtunnel. "Jongvolwassenen gaan ongeveer bij 140 kilometer per uur de lucht in. En vanaf 160,170 kilometer per uur gaan de gemiddelde volwassenen personen daadwerkelijk vliegen."

Toch is er volgens Driessen al minder kracht nodig om mensen te ontregelen. "Met zo'n 50 tot 60 kilometer per uur begin je al te wankelen en het echt lastig te krijgen. Bij 75 kilometer per uur kan je al omvallen, omdat het lastig wordt om jezelf staande te houden."

Let op dieren

En niet alleen mensen moeten opletten, volgens stormchaser Matthijs Kassies is het ook belangrijk om op dieren te letten. Vooral kleinere dieren, zoals je huisdier, kunnen in de problemen komen. Tijdens het uitlaten van de hond is het dus verstandig om goed uit te kijken. "Laat ze uit als het moet, maar blijf opletten."

"Probeer stukken met open velden te vermijden, daar komen de zware windstoten meestal meer voor. Pas ook op bij bosgebieden. Op de grond kan het meevallen, maar hoger in de lucht kunnen wel maximale windstoten plaatsvinden. Dat kan natuurlijk leiden tot bomen die omvallen in de bossen."

Kop in de wind

Wat je zelf kunt doen als je toch naar buiten moet? Om rechtop te blijven staan in de storm, is het volgens Bas Driessen belangrijk om je hoofd in de wind te steken. "Je moet ervoor zorgen dat het oppervlakte waarin de wind je kan raken zo klein mogelijk is."

"Als je van jezelf een klein balletje maakt, zal de wind meer moeite hebben om je weg te blazen. Als je jezelf groter maakt, heeft de wind meer oppervlakte om je weg te blazen."