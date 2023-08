Het extreme weer tijdens de afgelopen zomervakantie heeft voor miljoenen aan schadeclaims gezorgd bij verzekeraars. Dat zegt voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, Bianca Tetteroo. "Voor de hele markt is dat meer dan 50 miljoen euro."

Overstromingen, stormen en bosbranden. Deze zomer werden heel wat vakantiegangers getroffen door extreem weer. Deze vormen van extreem weer gaan vaker voorkomen en verzekeraar Achmea waarschuwt alvast: reisverzekeringen zullen hierdoor duurder worden.

5000 meldingen in vakantieperiode

Bij verzekeraar Achmea is het aantal schademeldingen inmiddels opgelopen tot 10 tot 15 miljoen euro, zegt Tetteroo. "Alleen de laatste maanden in de vakantieperiode hebben we 5000 meldingen gehad en er komen nog steeds meldingen binnen. Het gaat met name om schade ontstaan door bosbranden, overstromingen en hagelbuien."

Vlak voor de zomervakantie, begin juli, hadden we al te maken met zomerstorm Polly. "Dat leverde ook al tienduizend meldingen op en toen kwamen er nog al die schades overheen in Scandinavië, Italië en Slovenië deze zomer. En het jaar is nog niet voorbij."

Bekijk ook Hoe gaat een evacuatie in zijn werk? En andere vragen over noodhulp in het buitenland tijdens extreem weer beantwoord

Consument gaat betalen

En al die schademeldingen hebben gevolgen voor de premies. Door het toegenomen klimaatrisico gaat de consument namelijk meer betalen voor de verzekering, zegt verzekeringsgigant Achmea. "Dat betekent een verhoging van de premie of het eigen risico. In welke mate kan ik nu nog niet zeggen", zegt Tetteroo.

"Zeker de zomerstormen zijn uniek en komen steeds vaker voor, maar we hebben ook te maken met bosbranden en dat het zo extreem heet is op sommige plekken. Ik wil oproepen om daar iets te doen. Dat begint met preventie. Klanten in Nederland sturen we ook sms'jes met waarschuwingen. Bijvoorbeeld om de auto bij aangekondigde hagelbuien onder een afdak te zetten. Niemand wil dit soort schades", zegt Tetteroo.

Bekijk ook Wat kan er preventief worden gedaan aan bosbranden? En 7 andere vragen over de situatie in Griekenland

Impact bij kampeerders

Bij Caravan Onderhoud Stichtse Vecht in Maarssen staan veel caravans met enorme schade. "De caravans uit het bewuste Gardameer hebben behoorlijke schade", vertelt Ronald Verheul. "Het is een hagelbestendig dak, maar toch zitten de deuken erin. De daken zijn net poffertjespannen geworden."

Het extreme weer heeft niet alleen voor schade gezorgd, het heeft er bij families die met de caravan op pad waren ook behoorlijk ingehakt, weet Verheul. "Kleine kinderen hebben huilend in de caravan op de grond gelegen", vertelt hij.

Mensen blijven kamperen

De schade die Verheul nu in zijn stalling ziet, heeft hij in de afgelopen 10 jaar niet eerder meegemaakt. Toch geven kampeerders de moed niet op, zegt hij. "Het wordt steeds gekker, we hebben een behoorlijke stalling maar ik kan het aantal aanvragen niet aan."