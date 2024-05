De diamantenmarkt is er de afgelopen jaren een stuk anders uit gaan zien. Naast gedolven diamanten die miljoenen jaren onder de grond groeien, worden nu ook kweekdiamanten volop verkocht. "We kunnen spreken van een heel nieuwe markt."

Een diamant die niet uit de grond komt, maar door wetenschappers in een lab is gegroeid. Het kan al een hele tijd, maar de afgelopen jaren wordt de 'kweekdiamant' echt populair. En dat heeft veel invloed op de markt, vertelt diamantexpert Rob van Beurden.

Binnen 2 weken een volwaardige diamant

Het bestaat uit dezelfde ingrediënten, en zelfs een juwelier kan de traditionele variant echt niet onderscheiden van de nieuwe versie. Toch zit er een flink verschil in, vooral in de manier hoe het gemaakt wordt en hoe lang dat duurt."

"De natuur doet er tussen de 300 miljoen en 3 miljard jaren over om koolstof te kristalliseren tot diamant", vertelt hij. "Met de kweekdiamant bootsen we dat na en binnen 1 of 2 weken ligt er een volwaardige ruwe diamant." Hierdoor ligt de prijs van een kweekdiamant ook een stuk lager.

Eerste al in de jaren '50

Voor het maken van deze kweekdiamanten zijn twee methodes, vertelt Van Beurden. "Ten eerste de CVD-procedure, waarbij een klein stukje diamant wordt blootgesteld aan koolstofrijk gas onder enorme temperaturen. En de HTHP, waarbij een stuk zuiver koolstof wordt blootgesteld aan hoge druk en hoge temperaturen, waarbij uiteindelijk het stuk koolstof wordt afgebroken en gekristalliseerd tot diamant."

Beide methodes zorgen dus in een mum van tijd voor 'echte' diamanten en bestaan al tijden. De eerste kweekdiamant werd in de jaren '50 gemaakt. Toch worden ze pas sinds een paar jaar verkocht door juweliers. Dat komt omdat het bedrijf dat als eerste de methode uitvond, gekocht werd door een van de grootste mijnbouwers ter wereld. Van Beurden: "Die heeft het in een brandkast gestopt en de sleutel weggegooid totdat de patenten 10 jaar geleden verlopen waren."

Maat versus kwaliteit

Maar ook nu iedereen gewoon de formules mag gebruiken, zijn nog steeds niet alle juweliers overstag. Zo gebruiken goedkopere merken zoals Swarovski en Pandora de diamanten al, terwijl meer 'high-end' merken zweren bij de gedolven diamant.

Toch komt 18,1 procent van de marktomzet van kweekdiamanten, vertelt Van Beurden. Vooral in de Verenigde Staten zijn de edelstelen populair. "Amerika is goed voor 50 procent van de wereldconsumptie van diamant. En Amerikanen houden van 'size'", legt hij uit. "Waar bijvoorbeeld Japanners graag zuivere steen hebben, ligt de nadruk bij Amerikanen op de grootte van de steen." En als je een kweekdiamant dan voor een lagere prijs kan kopen, gaan ze daarvoor.

Een nieuwe markt

De lagere prijs van de kweekdiamant zorgt voor een nieuwe doelgroep, ziet de expert. "Mensen die zich vroeger geen 'natural diamond' konden veroorloven, die kunnen nu wel een diamant kopen. Dus het creëert ook een hele nieuwe markt." Ook op de gedolven diamanten heeft dit invloed. "Het zet wel druk op de prijzen van natuurlijke diamanten, het gaat niet ongemerkt voorbij." Zo is de prijs van de natuurlijke diamant met 30 procent gedaald.

"Maar", vertelt Van Beurden, "ondertussen hebben we daar een onderkant van bereikt en zijn de prijzen weer stabiel. Omdat uiteindelijk Amerika heel erg warm is voor de 'lab-grown diamonds', maar Europa nog niet."

Transparantie op de markt

Zelf vindt Van Beurden de ontwikkeling goed, al vindt hij wel dat er een bepaalde transparantie op de markt moet zijn rondom de diamanten. Waar een juwelier al wel verplicht is om te vertellen dat de diamant in een lab is gekweekt, vertelt die er niet altijd bij wat de diamant na aankoop nog waard is.

"Een juwelier, vind ik, is ethisch en moreel verplicht om de klanten te vertellen dat een lab-grown diamant als belegging geen enkele waarde heeft." Om door te verkopen is de diamant dus niet veel waard, terwijl dat met gedolven diamanten anders zit.

'Te vergelijken met een valse Rolex'

Volgens de expert is het niet zo dat gedolven diamanten na verloop van tijd niets meer waard zijn, omdat de kweekdiamant nu beschikbaar is. "In feite kun je het vergelijken met een echte Rolex of een valse Rolex. Die valse Rolex kost misschien 100 dollar of minder. Die weegt evenveel, ziet er hetzelfde uit en heeft zelfs een binnenwerk dat vaak beter loopt dan een echte Rolex. Maar toch zegt de consument: 'ik heb liever een echte aan mijn pols.'"

"En hetzelfde geldt zo'n beetje voor de synthetische diamant. Dat is toch altijd nog de perceptie op de markt." Volgens hem blijft dus ook de gedolven diamant populair op de markt. "Het blijft een zeldzaam materiaal."