Echt vlees zonder uitstoot en milieu-impact, kweekvlees geldt al jaren als grote belofte. Inmiddels zijn er in Europa tientallen bedrijven zo ver dat ze de markt op willen. Maar door strenge regelgeving zal het nog lang duren voordat het te koop is.

Een kleine 10 jaar geleden werd 'ie onder wereldwijde belangstelling gepresenteerd: de eerste kweekvleeshamburger. De Nederlandse uitvinding van professor Mark Post bestond uit 40 miljard cellen, gekweekt in een laboratorium uit de stamcellen van een koe.

Regelgeving verloopt traag

Sindsdien is de ontwikkeling van kweekvlees in stroomversnelling gegaan. In Singapore kun je binnenkort kweek-kipnuggets in de supermarkt kopen, en in Nederland zijn nu twee bedrijven bezig met de ontwikkeling van dit vlees.

De start-up Meatable in Delft, bijvoorbeeld. "Op dit moment kijken we waar we ons eerste product kunnen verkopen en we denken ook aan Singapore", vertelt oprichter Daan Luining. "Het liefst zouden we natuurlijk in Nederland lanceren, maar omdat de regelgeving hier wat trager verloopt dan in andere delen van de wereld moeten we ergens anders beginnen."

Bron: EenVandaag Daan Luining van de Delftse start-up Meatable

Proces van 2 jaar

De regelgeving waar kweekvlees aan moet voldoen is verwerkt in de Novel Food Act van de Europese Unie. De keuring wordt gedaan door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Maar het is voor bedrijven nog onduidelijk welk type voedings- en toxicologisch bewijs de EFSA nodig heeft. Naar verwachting kan zo'n proces bijna 2 jaar duren.

Daarom kijken ook Nederlandse bedrijven eerst naar Singapore, waar de regelgeving sneller gaat. Luining: "Ik denk dat ons vlees rond 2025 in de schappen ligt. En waarschijnlijk zal de eerste markt waar wij op richten Singapore zijn. Daar hebben ze weinig oppervlakte om zelf voedsel te produceren en dus zijn deze technieken heel belangrijk voor ze om zelfvoorzienend te worden."

'Dit hadden we eerder moeten doen'

Kweekvlees-ambassadeur Ira van Eelen vindt het jammer dat Nederlandse bedrijven vanwege regelgeving eerst naar Singapore kijken. "Het is niet voor niets dat bedrijven daar naartoe gaan. Daar wordt het gegeten, verkocht, is het toegestaan, heeft het veiligheidskeurmerken gekregen en zijn ze de eerste fabrieken aan het bouwen."

Willem van Eelen, de vader van Ira, bedacht in de jaren 80 ooit de techniek om kweekvlees te maken. Zij zet zijn werk voort om voor de sector geld en subsidie binnen te halen. "Nederland was leidend, we hebben het bedacht, we hebben patenten, we hadden de eerste hamburger maar zo'n leidende positie moet je wel zien vast te houden en dit hadden we al eerder moeten doen."

Proeven

Een kleine maar belangrijke stap is recent gezet door de Tweede Kamer, namelijk dat bedrijven eindelijk zelf proeverijen mogen organiseren. Zo ook bij Meatable in Delft.

"De proeverijen zullen onder strenge omstandigheden mogelijk gemaakt worden", zegt Luining. "Maar consumenten kunnen dan wel op uitnodiging een gekweekte worst of burger komen proeven. Een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat ons product beter wordt."

Prioriteit maken

Van Eelen heeft goede hoop in de juiste ontwikkelingen. "Op dit moment zijn er wereldwijd 140 bedrijven bezig om van kip, varken, vis of rund op de een of andere manier via cellen vlees te maken."

"Ik krijg al meer dan 40 jaar de vraag wanneer we dit kunnen eten. Als we van deze ontwikkeling een prioriteit maken en bedrijven een beetje helpen met de aanvraag bij de EU, dan kan het snel gaan."