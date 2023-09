Europa moet miljarden investeren in nieuwe voedseltechnologieën, zoals kweekvlees. Dat zeggen wetenschappers en oud-EU-commissarissen in een brief aan de Europese Unie. Maar gaan we kweekvlees ook echt kopen? "Alang niet meer iets van de toekomst."

Wetenschappers en oud-EU-commissarissen willen dat er maar liefst 25 miljard euro beschikbaar komt vanuit Brussel. "Het is de toekomst en dus wil je als Europa niet achterblijven", schrijven ze in de brief. Met dat geld moet de overgang van dierlijke naar plantaardige eiwitten een duwtje in de rug krijgen.

Hard nodig

Het geld is onder meer bedoeld voor de ontwikkeling van kweekvlees. Dat is vlees dat uit dierlijke stamcellen is gekweekt. Ook bestaande plantaardige alternatieven, zoals plantaardige hamburgers, moeten van dit geld gaan profiteren.

Voedselpsycholoog aan de Wageningen Universiteit Marleen Onwezen begrijpt die druk richting Brussel wel. "De productie van vlees is veel minder efficiënt dan die van plantaardige eiwitten. Het eten van vlees heeft een enorme impact op het klimaat."

Diervriendelijk

Maar waarom hebben we, naast de bestaande vleesvervangers, dan ook kweekvlees nodig? Volgens Onwezen is het niet verkeerd om naar andere alternatieven voor vlees te zoeken.

"Het is een manier om op een diervriendelijke wijze vlees te produceren. Als we minderen met vlees, dragen we allemaal ons steentje bij."

Onderzoek

Tim van de Rijdt richt zich al langer op eten op ander voedsel. Met zijn bedrijf Mosa Meat maakt hij kweekvlees van rund. Hij ziet mogelijkheden als die 25 miljard euro inderdaad naar zijn sector zou gaan.

"Het zou voor ons betekenen dat we meer kunnen leunen op publiek onderzoek. Nu gebeurt dat voornamelijk intern. Bovendien kunnen we het geld inzetten voor productiefaciliteiten. Daardoor kunnen we de consument sneller van kweekvlees voorzien."

Onwennig

Maar is de Nederlandse consument ook klaar voor die ontwikkeling? "Dat ligt eraan hoe je kweekvlees in de markt zet", zegt voedselpsycholoog Onwezen. "We hebben verschillende onderzoeken gedaan en daarin zien we dat mensen best positief zijn over kweekvlees. Het scoort zelfs heel goed als we het vergelijken met een plantaardig alternatief, zoals een zeewier- of insectenburger."

In het begin is het volgens Onwezen belangrijk dat je het product herkenbaar maakt. Net zoals vegetarisch gehakt of een vegetarische burger. Dan weten mensen wat ze ermee kunnen maken, bijvoorbeeld wraps of lasagne. "Zet het vooral niet té technisch neer. Dan zullen consumenten eerder denken: 'Gadver, dat is eng'", zegt ze. "Natuurlijk moeten die kweekproducten op den duur loskomen van het vleesimago. Je gaat dan uit van de eigen kracht van zo'n product."

Niet meer in laboratorium

Ook Van de Rijdt vindt dat het wetenschappelijke imago er wel van af mag. "Oorspronkelijk werd kweekvlees gepresenteerd als iets van de toekomst. Maar dat is allang niet meer zo."

"Het wordt bij ons niet eens meer in een laboratorium gemaakt. Het lijkt eerder op een bierbrouwerij", vertelt hij. Volgens Van den Rijdt zal kweekvlees op den duur een steeds logischere keuze worden.

Afwachten

In Nederland is kweekvlees nog niet verkrijgbaar. Dat heeft te maken met de huidige wet- en regelgeving. In een aantal landen is het al wel op de markt, waaronder Singapore en Israël.

Wanneer het daadwerkelijk in de schappen van de supermarkt komt te liggen, is nog niet bekend. Voorlopig is het eerst afwachten of de gewenste 25 miljard vanuit de Europese Unie er gaat komen.