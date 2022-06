Door de stikstofcrisis zullen een hoop veehouderijen de komende jaren moeten krimpen of zelfs stoppen. Toch zullen zuivelproducten nog jaren nodig zijn, zei FrieslandCampina-ceo Hein Schumacher in het FD. Maar volgens deskundigen klopt dat niet helemaal.

"Als iedereen vanaf vandaag alleen nog plantaardig eet, hebben we drieënhalve aarde nodig om de wereldbevolking te voeden", vertelde Schumacher 4 dagen geleden tegen het dagblad.

Landbouwgrond voor veevoer

"Dat is niet waar", is de reactie van hoogleraar Environmental sustainability Jan Willem Erisman. "In Europa gebruiken we 80 procent van de landbouwgrond voor veevoeding."

Maar dat is volgens Erisman helemaal niet nodig. "Een groot deel van die grond is ook geschikt voor akkerbouw. Dat levert een behoorlijke hoeveelheid eiwitten op als je dat voor menselijke consumptie zou produceren."

Direct leveren aan mensen

"Het gaat natuurlijk over al die vruchtbare grond die we nu voor akkerbouw gebruiken", vertelt de hoogleraar. "Maar die akkerbouwgewassen gaan naar veevoer; die gaat naar varkens, kippen en ook voor een deel naar koeien."

"Als je daar voor een groot deel vanaf ziet, dan heb je heel veel grond vrij om juist die menselijk voeding direct te leveren", legt hij uit.

Plantaardig dieet is efficiënter

Een plantaardig dieet zou ook in de ogen van biochemicus Harry Aiking van de Vrije Universiteit een stuk efficiënter zijn. Wanneer we voedingstoffen voeren aan dieren en daarna de kaas of de melk eten, gaan er volgens Aiking namelijk veel voedingstoffen verloren.

"Wat er dan aan eiwit overblijft vanuit die gewassen wat dan uiteindelijk in de menselijke mond terecht komt, dat is ongeveer een zesde. Die andere vijf zesde gooi je dus gewoon weg", legt hij uit.

'Totale onzin'

Hoofddocent milieuwetenschappen Jerry van Dijk van de Universiteit Utrecht sluit zich bij Erisman en Aiking aan. "Totale onzin, daar komt het eigenlijk op neer."

"Als je helemaal zou stoppen met dierlijke producten, dus echt een veganistisch dieet, dan daalt het aantal hectaren dat je nodig hebt om mensen te voeden", vertelt Van Dijk. Mensen kunnen producten als gerst, tarwe, mais en soja dus beter zelf eten als het aankomt op de voedselvoorziening.