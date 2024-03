Er is grote verdeeldheid over het afschaffen van aanbiedingen op vlees en kip: bijna de helft is daar tegen, een even grote groep vindt het juist wél een goed idee. Maar het heeft wel effect, want 1 op de 6 zegt daardoor minder vlees te gaan kopen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 27.000 leden van het Opiniepanel. Vooral mensen die modaal of minder verdienen, geven aan minder vlees te kopen als het niet meer in de aanbieding is.

Wat doe je als supermarkten stoppen met aanbiedingen op vlees en kip?

Aanbiedingen op versproducten

Supermarktketen Jumbo heeft aangekondigd vanaf eind mei te stoppen met aanbiedingen op rundvlees, varkensvlees en kip. Ze doen dat omdat vlees slechter is voor het milieu dan plantaardige alternatieven, en vanwege het dierenwelzijn.

In 2022 nam de Tweede Kamer al een motie aan waarin stond dat supermarkten moeten stoppen met aanbiedingen op vers voedsel als fruit, groente, zuivel en vlees, omdat mede door die aanbiedingen boeren te weinig geld voor hun producten zouden krijgen.

'In de zakken van de supermarkt'

Die motie - onder de naam 'Je bent een rund als je met voedsel stunt' - werd onder andere ingediend door de BBB, maar de achterban van die partij ziet het afschaffen van aanbiedingen nu helemaal niet zitten: slechts 1 op de 5 (18 procent) is voor.

BBB-kiezers zeggen dat voedsel nu al heel duur is, willen 'niet meedoen aan die woke-klimaat-onzin', en zijn bang dat het schrappen van aanbiedingen niet automatisch betekent dat boeren een hogere prijs krijgen, maar dat het geld 'in de zakken van de supermarkten verdwijnt'.

Goede of slechte zaak als supermarkten stoppen met aanbiedingen?

Vlees, vis of vegetarisch?

De meerderheid eet minstens één keer per week vlees (72 procent) of kip (68 procent). Vis of vegetarisch eten staat minder vaak op het menu: veel deelnemers geven aan dat ze dat niet lekker vinden. Ook zeggen mensen dat ze vis te duur vinden.

Deelnemers die nauwelijks vegetarische maaltijden eten, zeggen ook dat ze denken dat vegetarisch eten ongezond is: ze zijn bang dat ze eiwitten en andere voedingsstoffen tekort komen als ze geen vlees eten. Daarnaast zeggen drie op de tien mensen die niet vegetarisch eten dat ze dat uit principe doen: "Er wordt te veel opgedrongen wat men moet eten en drinken, dus ik zet mijn hakken in het zand en eet gewoon vlees", zegt iemand.

Minder vlees

Een op de vijf (21 procent) zegt het afgelopen jaar minder vlees te hebben gegeten, of dat ze helemaal zijn gestopt met vlees eten. "Ik was nooit een grote vleeseter, maar mijn gezondheid, dierenwelzijn en het milieu zorgen ervoor dat ik het nu echt bijna niet meer eet", legt iemand in het onderzoek uit. Naast die redenen zeggen veel mensen ook dat vlees simpelweg te duur is geworden. Ze eten daarom minder vaak vlees, of een kleiner stukje.

Een op de tien wil wel graag minder vlees eten, maar zegt dat dat ze niet lukt. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe je lekker kunt koken zonder vlees, of hebben een partner die weigert, zoals deze deelnemer: "Als ik alleen zou zijn, zou ik minder vlees eten, maar mijn man wil elke dag vlees en dat vind ik jammer. Dan eet ik automatisch toch weer mee."

Hoe ziet je eetpatroon eruit?

Vlees of bonen?

Bijna de helft van de deelnemers (46 procent) is van mening dat er altijd vlees, vis of kip bij hun dagelijkse maaltijd hoort. Deze persoon legt uit waarom hij dat vindt: "Volgens mij zijn mensen omnivoren, dus we hebben plantaardige producten én vlees nodig. Iedere dag vlees is onnodig, maar nooit meer vlees is niet mijn ding."

Jongeren vinden veel minder vaak dat vlees bij de maaltijd hoort (31 procent) dan 35-plussers (51 procent). Zij vinden dat er voldoende vegetarische opties zijn in de supermarkt en noemen eieren of bonen als alternatieven voor vlees.