Om mensen die vlees kopen te verleiden vaker voor een vleesvervanger te kiezen, gaat Lidl de producten naast elkaar in hetzelfde schap leggen. En dat gaat echt werken, zegt beïnvloedingspsycholoog Hein Heijen.

De proef van de supermarkt wordt gehouden in 70 van de 440 winkels. Na drie maanden gaat de Lidl samen met de universiteit van Wageningen kijken wat het effect is van de nieuwe indeling.

100 tot 8000 keuzes

Volgens onderzoeker Monique van der Meer zorgden vergelijkbare studies ervoor dat er meer vleesvervangers werden verkocht. En de Lidl heeft een duidelijk doel: in 2030 willen ze dat zeker de helft van de verkochte eiwitten een vleesvervanger is. Nu is dat 38 procent.

Psycholoog Hein Heijen denkt ook dat het gaat werken. "Je maakt ongeveer 100 tot 8000 keuzes per dag. Daarbij is omgeving belangrijk; dat is het eerste dat je keuze beïnvloedt. En als die keuzes makkelijker gemaakt worden, bijvoorbeeld door waar iets ligt, is consument daar heel gevoelig voor", vertelt hij.

Bekijk ook Ondanks hoge supermarktprijzen willen en kunnen consumenten best meer betalen voor boerenproducten

Omgeving heel belangrijk

Heijnen zegt dat mensen vaak onderschatten hoe belangrijk de omgeving is voor het maken van keuzes. "Dat heeft met geuren, kleuren, en positionering te maken, maar ook met materialen en mensen om je heen en de cultuur waarin je bent."

De psycholoog noemt dit bouwstenen van de omgevingen. "Die kan je inzetten om mensen makkelijk te laten kiezen voor wat je wil dat ze kiezen."

'Wij zijn luie wezens'

Nu de supermarkt de vleesvervangers naast het vlees legt en mensen niet naar het vak van de vleesvervangers hoeven te zoeken, wordt iedereen evenveel in de verleiding gebracht. Er is niet één groep mensen waarbij het extra werkt, zegt Heijen.

"Wij zijn luie wezens. Wij willen met onze keuzes zo min mogelijk energie verliezen en het hoogste rendement halen", vertelt hij.

Bekijk ook Waarom minder reclames voor vlees niks uithalen en supermarkten wel voor gedragsverandering kunnen zorgen

Overtuiging veranderen

Zelfs mensen die er echt van overtuigd zijn dat ze vleesvervangers vies vinden, kunnen die overtuiging aanpassen. "We denken dat overtuigingen onze keuzes beïnvloeden, maar dat is niet zo", zegt Heijen.

"Want een omgeving maakt een overtuiging. Stel je pakt per ongeluk een vega-pakje in de supermarkt, dat is mijzelf ook overkomen, en je vindt 'm lekker. Dan kan het zijn dat je je overtuiging herschrijft en toch vaker vega gaat kopen."

Geuren uit de natuur

Heijen denkt dat supermarkten nog veel meer kunnen doen om mensen andere keuzes te laten maken. "Dat wordt nu nog te weinig gedaan", zegt hij. Als je in een supermarkt bijvoorbeeld Franse muziek draait, kopen mensen eerder een Franse wijn. En bij Italiaanse muziek, wordt vaker Italiaanse wijn gekocht. En iets heel anders: geluid bepaalt of jij iets krokant vindt of niet, vertelt Heijen.

En ook vleesvervangers kopen, is nog meer te beïnvloeden. "Je kunt bijvoorbeeld een aantrekkelijke geur vanuit de natuur door de winkel laten gaan, gekoppeld aan bijvoorbeeld soja of bloemen. Dan gaan mensen sterker richting het vega-schap. Durf echt out-of-the-box te denken."