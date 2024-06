In Turkije gaat het volop over een nieuw 'straathondenplan' dat kan zorgen dat heel veel honden worden ingeslapen. Dierenliefhebber Beppie is geschokt. Zij haalt al jaren honden uit dat land. "In Turkije wordt geen hond geadopteerd."

"Turkije moet zich echt de ogen uit het hoofd schamen", vindt Beppie. In het land lopen volgens president Recep Tayyip Erdogan zo'n 4 miljoen honden rond. Zijn partij komt nu met een plan om daar iets aan te doen, maar veel dierenliefhebbers zijn het er niet mee eens.

'Niet humaan'

De honden worden gevangen en in asielen geplaatst. Als de dieren na 30 dagen niet worden geadopteerd, krijgen ze een spuitje, staat er in het plan. "Het is niet humaan, het is nergens voor nodig, het lost ook niks op", meent Beppie.

Zij adopteerde in 2012 haar eerste hond uit Turkije, Kyra. "Ze was gedumpt en ik zag dat ze reddeloos was. Ze moest in een asiel overleven en dat raakte me zo dat ik besloot om in het najaar terug te keren en haar zelf op te halen, om bij mij een fijn leven te krijgen." En daar stopte ze niet. De dierenliefhebber zette een stichting op, de Kas Dog Foundation, en heeft tot nu toe voor 300 Turkse honden een baasje in Nederland, België of Duitsland gevonden.

Honden op eiland

Volgens Beppie speelt het probleem van de zwerfhonden decennia en wordt hier ook al langer inhumaan mee omgegaan. "Ergens begin twintigste eeuw werden de tienduizenden honden vlakbij Istanbul op een eiland gedumpt, zonder eten, zonder water. Die honden hebben elkaar aangevallen en zijn op een vreselijke manier aan hun einde gekomen", geeft ze als voorbeeld.

In 2022 kwam er een initiatief om het probleem van de te grote populatie op te lossen: alle gemeenten moesten verplicht een dierenasiel bouwen. "Er zijn iets van 1.300 gemeenten in Turkije, daarvan hebben 1.100 gemeenten het gewoon niet gedaan, geen budget vrijgemaakt. Het interesseert ze gewoon geen bal."

Bekijk ook Recordaantal meldingen bij 144 Red een dier, dierenpolitie wil versterking meldpunt

'Lost het niet op'

En ook dit plan gaat er niet voor zorgen dat de situatie voor de honden verbetert, voorspelt Beppie. "Dit lost het probleem helemaal niet op."

Ook dierenartsen in het land hebben al laten weten dat ze het niet eens zijn met het plan, vertelt ze. "Die hebben al gezegd: 'Wij gaan hier niet aan meewerken, wij doen dit niet. Dit zijn gezonde dieren en die zou je dan allemaal vermoorden omdat ze geen huis krijgen binnen 30 dagen.'" Want die adopties, weet Beppie, komen er waarschijnlijk ook niet van. "In Turkije wordt geen hond geadopteerd. Dat is dieptriest."

Andere oplossing

Wat volgens de dierenliefhebber de beste oplossing is om de grote hondenpopulatie tegen te gaan, is vangen, castreren en weer vrijlaten. "Als je dat consequent doet, wordt de populatie vanzelf minder."

Maar voor die oplossing zou nog veel moeten veranderen. "Dan moet Turkije zorgen voor goede asiels, die hebben ze niet. Dierenartsen hebben ze niet. Goed opgeleide mensen die daar in het asiel werken, hebben ze ook niet."

'Het is troosteloos'

Of het plan uiteindelijk op deze manier wordt uitgevoerd is nog niet helemaal zeker. Beppie blijft zich in ieder geval inzetten voor de dieren in het land, ze gaat er regelmatig naar een asiel om een steentje bij te dragen. "De honden die geschikt zijn, probeer ik te herplaatsen. Het is natuurlijk wel een druppel op de gloeiende plaat, dat begrijp ik en besef ik ook. Alleen ik probeer gewoon te doen wat ik kan", vertelt ze.

En ze hoopt ook anderen hiermee te inspireren. "Ik zou willen dat meer mensen op vakantie naar een asiel zouden gaan om daar de honden gewoon een leuk uurtje te bezorgen. Om even met ze te wandelen, om ze te knuffelen, want ze zitten daar echt de hele dag alleen en dat is troosteloos."