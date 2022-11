Je huis opwarmen met waxinelichtjes of terrasverwarmers in de woonkamer: je huis alternatief verwarmen kan niet alleen brand geven, maar ook leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Dat zag kinderarts Frederique Hofstede met eigen ogen.

Pas geleden kreeg Hofstede patiënten binnen in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag die ziek waren geworden van een koolmonoxidevergiftiging. Het gezin had de barbecue in huis gehaald om op te warmen, iets wat ontzettend gevaarlijk is. "Een paar uur later hadden we deze kinderen niet meer kunnen redden", vertelt ze.

Dodelijk

"Door alles wat niet volledig verbrand wordt, de kooltjes, ontstaat er koolmonoxide in huis wat niet naar buiten komt en daar word je ziek van", vertelt kinderarts Hofstede. "Het vervelende is dat je koolmonoxide niet herkent. Het wordt niet voor niks de sluipmoordenaar genoemd. Je kan er hoofdpijn van krijgen, wordt misselijk, je kunt gaan braken, maar het kan ook leiden tot de dood."

Gelukkig konden deze patiënten behandeld worden waarna ze weer naar huis konden. "Een iemand werd eerder ziek dan de rest, waardoor de anderen minder ziek werden, maar we kennen de gevallen waarbij we mensen dood in huis vinden", vertelt Hofstede.

'Denk drie keer na'

"Het is zo invoelbaar dat een gezin met kinderen het huis wil verwarmen, maar je huis verwarmen op deze manier kan echt heel gevaarlijk zijn. Denk drie keer na voor je deze stapt neemt", drukt Hofstede mensen op het hart.

Ook Brandweer Nederland maakt zich zorgen. "We zien nu een lichte stijging in de incidenten omdat mensen hun woning op een alternatieve manier gaan verwarmen. En de winter moet nog beginnen. We houden ons hart vast voor de komende maanden dat het aantal koolmonoxidevergiftigingen niet gaat stijgen", zegt brandweerofficier Peter Schuurmans.

'Plak roosters niet dicht'

Naast alternatief verwarmen ziet de brandweer ook dat mensen die minder gaan ventileren om kou buiten te houden. "Mensen plakken hun ventilatieroosters dicht met tape en kranten. Maar je moet juist goed ventileren, dat is een van de stappen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen."

Kinderarts Hofstede en Brandweer Nederland raden iedereen aan een koolmonoxidemelder te nemen. "En zorg dat je jaarlijks je cv-installatie controleert en onderhoudt en maak de schoorsteen goed schoon", zegt Schuurmans van Brandweer Nederland.

Melder verplichten

Jaarlijks ziet Brandweer Nederland 10 à 15 doden door koolmonoxidevergiftiging. "Dat zijn er natuurlijk 10 à 15 te veel. Maar naast die dodelijke slachtoffers zijn er ook nog mensen die vervoerd moeten worden naar het ziekenhuis. Alleen al in de regio Rotterdam moesten 14 mensen opgenomen worden in het ziekenhuis."

De koolmonoxidemelder verplicht maken, is wat de brandweer het liefst zou willen. "We denken dat dan echt het aantal slachtoffers gaat dalen. Dat verwachten we nu ook bij de rookmelder die verplicht is geworden vanaf 1 juli", zegt brandweerofficier Schuurmans.