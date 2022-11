Sportverenigingen moeten fors meer betalen voor de huur van speelruimte. Beheerders van sporthallen staan namelijk met de rug tegen de muur: "De gasrekening is van 5.000 naar 35.000 euro gegaan. Wij kunnen niet anders dan dit doorberekenen."

Onmogelijk, vindt Pieter van Veen de situatie waarin hij zich nu bevindt. Hij is al 39 jaar vrijwilliger bij verschillende sportverenigingen en daarnaast beheert hij sporthal Tanthof in Delft, waar verschillende clubs speelruimte huren om te trainen en wedstrijden te spelen. Volleybalvereniging Kratos '08 is de grootste huurder.

'Verenigingen moeten huur ophoesten'

"In principe moet je als hal zorgen dat alle kosten worden opgebracht door de verhuur van de hal", legt Van Veen uit. "Dus dat zijn de sportverenigingen die gebruik maken van de hal; badminton, volleybal en korfbal, zij moeten die huur ophoesten."

Ondertussen ziet de beheerder de energierekening helemaal de verkeerde kant op gaan. "Als we nu naar de gasprijzen kijken, betalen we nu op jaarbasis 5.000 euro. Als we straks de nieuwe energierekening krijgen, gaan we naar 35.000 euro. Het is een enorme aanpassing naar boven. En dat is alleen voor gas."

Dreigende sluiting van sporthal

Dan rekent Van Veen de elektriciteit dus nog niet mee. "Dus het wordt veel meer en daardoor krijgen we echt een probleem. De verenigingen kunnen straks de huur niet meer ophoesten. En op het moment dat de sporthal niet meer verhuurd wordt dan moeten we sluiten."

"Ook schoolsporten komen dan te vervallen. Ik maak me daar echt zorgen over", vertelt de vrijwilliger. "Want we weten 1 ding: als de samenleving niet meer sport, dan heeft dat grote gevolgen voor de gezondheid."

Minder kinderen erbij

De gestegen huur van de sporthal is voor penningmeester Jasper ten Brinke van volleybalvereniging Kratos '08 een groot probleem. Zijn club maakt 6 dagen per week gebruik van de sporthal. "30.000 euro verhoging is echt superveel geld. En wij als hoofdhuurder moeten dit gaan opbrengen." Ten Brinke vreest dat hij zal worden gedwongen om de contributie te verhogen.

"Dit betekent 60 à 70 euro contributie per lid erbij", schat hij. "Ik denk dat dit voor een aantal leden te doen is, maar er zijn ook families die dat niet kunnen betalen. Vaak zijn er meerdere leden van een gezin lid, dus het gaat dan ineens om 200 euro verhoging. Ik denk dat vooral aan de onderkant geen kinderen meer bijkomen: een lidmaatschap wordt uitgesteld en van uitstel komt dan vaak afstel."

Moeilijke tijden door corona

Ten Brinke weet niet hoe lang Kratos '08 het nog kan volhouden. "We hebben moeilijke tijden gehad in de coronacrisis en al veel leden verloren. En nu komt dit er bovenop. Je wil mensen laten sporten en dan wil je niet met dit soort problemen bezig zijn."

De financiële zorgen trekken ook een zware wissel op de penningmeester zelf: "Ik verlies er zelf energie van, het is echt niet leuk. We moeten óf de contributie verhogen en dan raken we leden kwijt, óf als club heel snel interen op het eigen vermogen."

'Overheid moet bijspringen'

Het kabinet moet met steun komen, vindt sporthalbeheerder Van Veen. "We weten hoe belangrijk het is om te sporten, het houdt gezond. Als de jeugd en volwassenen stoppen met sporten, dan krijgen we een boomerang richting de zorg. De zorg is al qua geld helemaal uit de hand gelopen."

"De overheid moet de verenigingen overeind houden en de sporthallen overeind houden. Dus er moet subsidie komen op korte termijn om de lasten te kunnen betalen van de energierekening", zegt hij.

'Niet alleen een spelletje'

Het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) zijn een petitie gestart om minister Conny Helder (Sport) te bewegen om met een noodfonds te komen. Op 28 november debatteert de Tweede Kamer over het sportbeleid.

"We zijn al jaren bezig om sport te stimuleren, bijvoorbeeld via het Sportakkoord", zegt Ten Brinke. "Het zou het heel cru zijn als sportverenigingen nu failliet gaan. Dan heb je al die investeringen in het verleden voor niets gedaan." Ook Van Veen hoopt dat de jeugd kan blijven sporten: "Het is niet alleen het spelletje, het is ook het sociale, de ontmoeting. Mensen hebben dit nodig."