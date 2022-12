In Arnhem, Apeldoorn en Den Haag: door het hele land hebben energiecoaches het hartstikke druk. Dat heeft te maken met de hoge energieprijzen, waardoor meer mensen geldzorgen hebben. "We vertellen ze dat ze niks fout hebben gedaan. Dat ontstrest."

Ze zijn gewilder dan ooit, coaches die meedenken over hoe je je huis zelf kunt verduurzamen om zo de energierekening te verlagen of laag te houden.

Radiatorfolie en tochtstrips

Energie besparen kan al met relatief kleine ingrepen, vertelt Rob Groen van de Energiebank Regio Arnhem. "Denk aan radiatorfolie, ledlampen en tochtstrips." En dat is waar een energiecoach bij kan helpen. Die gaat bij iemand thuis op bezoek en kijkt waarop bespaard kan worden.

Zo'n coach geeft tips en werkt aan bewustwording, vertelt Groen. Daarnaast biedt een energiecoach ook mentale ondersteuning: "Mensen maken zich enorme zorgen over hun rekening. Om hen te ontzorgen is een van de eerste dingen die we doen vertellen dat ze niks fout hebben gedaan. Iedereen heeft last van de hoge prijzen. En dat ontstrest."

'Winter nog niet eens begonnen'

Vorig jaar werkten bij de Energiebank Regio Arnhem veertien coaches, inmiddels zijn het er bijna 100. Dat heeft er onder andere mee te maken dat zich tegenwoordig ook middeninkomens melden, vertelt Groen. Oorspronkelijk is de Energiebank bedoeld voor de de minima.

Normaal gesproken ziet Groen jaarlijks zo'n 100 aanvragen voor een energiecoach binnenkomen, naar sinds september dit jaar zitten ze al op 500. "En de winter is nog niet eens begonnen. Ik denk dat we er nog wel 500 binnenkrijgen."

'Drie keer zoveel aanmeldingen'

Ook in andere delen van het land hebben energiecoaches het druk. Marcus Banai weet er alles van. Hij is energiecoach bij Energierijk Laak, een van de initiatieven van de Haagse Energiebesparingsaanpak (HEBA) van Duurzaam Den Haag. "We hebben tot nu toe bijna drie keer zoveel aanvragen", vertelt Banai. "En we merken dat het aantal vooral nu begint op te lopen."

In Den Haag hebben de energiecoaches het inmiddels zo druk, dat ze mensen die te ver buiten het centrum van de stad wonen niet meer kunnen helpen. "Het kost anders te veel reistijd. We gaan nu vooral naar wijken waar al energiecoaches zijn", legt Banai uit. "En sommige mensen kunnen we daardoor helaas niet helpen."

Van deur tot deur

Om te voorkomen dat mensen te lang op een energiecoach moeten wachten, zijn ze in Apeldoorn halverwege vorig jaar een actie gestart. "We zijn de wijken ingegaan en gingen van deur tot deur om mensen te overtuigen dat we ze konden helpen", vertelt Henk Schukken van de energiecoöperatie Apeldoorn (deA). "Op die manier hebben we uiteindelijk ruim 5.000 huishoudens geholpen."

Ook dit jaar hebben de energiecoaches in Apeldoorn weer voor een persoonlijke benadering gekozen. "Inmiddels zijn we bij zo'n 50 huishoudens opnieuw langs geweest om te kijken of we misschien nog op een andere manier energie konden besparen. Ik gebruik bijvoorbeeld energiemeters om inzichtelijk te maken hoeveel stroom sommige apparaten verbruiken."

Verwarmd aquarium

"Zo was er een gezin met een verwarmd aquarium in huis. Toen ze eenmaal wisten hoeveel geld dat kostte, hebben ze toch het moeilijke besluit genomen om afscheid te nemen van hun aquarium", vertelt Schukken.

"Het is daarom goed om veel in contact te blijven met deze mensen, zowel fysiek als telefonisch. Je moet het vaak wel een paar keer uitleggen om bewustwording te creëren, maar op die manier zet je wel echt stappen. En later hoor je ook van mensen dat ze heel blij zijn dat hun energierekening omlaag is gegaan. Daar doe je het uiteindelijk toch voor."

'Moeilijk te bereiken'

Dat zich in Apeldoorn een stuk minder mensen hebben aangemeld dan vorig jaar, baart Schukken zorgen. "Deels komt dat natuurlijk doordat we eerder al een flink aantal hebben geholpen en we verwachten dat het aantal nog wel toe zal nemen. Maar er is ook een groot deel moeilijk te bereiken."

"Dat hoor ik ook van de gemeente", zegt hij. "Mensen die in beeld komen omdat ze bijvoorbeeld de zorgverzekering of energierekening niet meer betalen, nemen de telefoon niet op of doen de deur niet open. Maar dat is juist de groep die zo snel mogelijk hulp nodig heeft, omdat ze in de schulden kunnen belanden."

'Blijft een karwei'

Hoewel ze in Den Haag ook dit jaar weer een flinke toename in de aanvragen hebben gezien, maakt ook Banai zich zorgen om de mensen die zich niet laten horen.

"Het lijkt erop dat mensen die het het hardst nodig hebben, niet vaak een beroep doen op energiecoaches. We doen ons best, maar achter de voordeur komen blijft een karwei bij de meest kwetsbare mensen."