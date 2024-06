In Oegstgeest is er een vuurwerkopslag onder een appartementencomplex. De bewoners van dat complex maken zich zorgen over de mogelijke risico's daarvan en hebben een petitie aan de gemeenteraad verstuurd. "Wij willen het niet. Het is hartstikke eng."

Jacqueline de Vries, een van de bewoners van het complex, is de petitie begonnen. In de petitie, die inmiddels door bijna alle inwoners is ondertekend, doen ze een oproep aan de gemeenteraad en de burgemeester om de regels rond vuurwerkopslag aan te passen. Hiermee hopen ze dat de opslag uiteindelijk wordt verwijderd. "We wachten nu op hun antwoord", vertelt ze. "We hebben goede hoop, maar we weten nog niks."

Vuurwerkopslag

Dit gebeurt in veel meer woonwijken. Uit eerder onderzoek van EenVandaag blijkt dat bijna de helft van de locaties waar vuurwerk mag worden opgeslagen, in een woonwijk ligt. Het gaat om ruim 400 plekken in Nederland waar tot 10.000 kilo consumentenvuurwerk mag liggen. Omwonenden lopen volgens experts groot risico.

De Vries vertelt: "In 2012 is er een verruiming van de wet geweest, waardoor dat mocht zonder vergunningsplicht." Nu is alleen een meldingsplicht nodig. "Dat is natuurlijk idioot", vindt De Vries. "We hebben bovendien heel veel bewoning eromheen."

Kaart: hoeveel vuurwerkopslagen zitten er in een woonwijk?

Zorgen van bewoners

Ook Derek Suchard, bestuurslid van de VvE van het complex maakt zich zorgen. Toen hij achter het bestaan van de vuurwerkopslag kwam, schrok hij. "Ik zei: 'Pardon? Vuurwerkopslag? Waarom wisten wij dat niet'?"

De afstand van de woningen op de vuurwerkopslag is volgens hem te klein: "Zoals ik het begrijp uit communicatie met de gemeente, is het toegestaan als de afstand groter is dan 8 meter. Maar die 8 meter, blijkt dus alleen te gelden vanaf de voordeur van de opslag, maar niet bovenop een opslag."

Technische gezien niet overschreden

Omdat het appartement van sommige bewoners dus bovenop de opslag ligt, worden de regels technisch gezien niet overschreden.

Maar, volgens Suchard wordt er ook aan die 8 meter niet gehouden. Hij vindt het daarom erg onprettig. "Want stel, als dit de lucht in gaat, zijn we weer de eerste die het weten."

Burgemeester

De bewoners en de VvE staan in contact met burgemeester van Oegstgeest Emile Jaensch. In een eerder interview over de vuurwerkopslag benadrukte hij dat de omgevingsdienst drie keer per jaar controles uitvoert: "Die hebben ons bevestigd dat bij controles niet is gebleken dat dit onveilig is." Maar, het besluit ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad, vertelt hij. "Maar dat is een heel traject dat je dan moet doorlopen. Voor nu is het veilig, we hebben het nu in beraad."

Ook zegt de burgemeester dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de vuurwerkeigenaar. Bewoner Suchard zegt daarover: "Ik vind het terecht in zoverre dat het laat zien dat de burgemeester bereid is om alle kanten van de kwestie te bekijken. En als hij naar de financiële belangen van de ondernemer gaat kijken, dat vind ik top, want dat betekent ook dat hij naar de financiële belangen van de bewoners gaat kijken."

Politieke stappen

Op landelijk niveau wordt er ook naar de vuurwerkopslagen gekeken. Ze moeten verdwijnen uit woonwijken, willen GroenLinks-PvdA, NSC en SP. In een recent commissiedebat zei Kamerlid Aardema (PVV) dat 'het een zeer gevaarlijke situatie kan zijn als vuurwerk in woonwijken ligt' en hij is het er ook wel mee eens dat die opslagplaatsen eigenlijk naar de randen, bijvoorbeeld naar industrieterreinen en loodsen, moeten worden verplaatst.

Toch is Suchard niet meteen hoopvol over de aandacht vanuit de landelijke politiek: "Onder de huidige politieke klimaat durf ik niet te zeggen welke kant dat op gaat."

Lokale politiek

Ook de lokale politiek in Oegstgeest wil stappen zien. Zo laat Melanie van Driel, gemeenteraadslid van Progressieven Oegstgeest, weten: "Wij vinden het goed dat de inwoners hun zorgen door middel van deze petitie kenbaar hebben gemaakt. Over de mogelijkheden hebben wij tijdens de commissie vragen gesteld. Die worden door het college schriftelijk beantwoord volgende week."

En gemeenteraadslid Tobias van der Hoeven van het CDA vertelt: "Vuurwerkopslag en wonen gaan slecht samen en zouden we met elkaar niet meer zo moeten willen. We hebben dan ook vragen aan het college gesteld, onder meer om de feitelijke en juridische situatie in beeld te brengen."