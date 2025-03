Russische miljarden confisqueren: mag dat zomaar? Na de Tweede Kamer wil nu ook het Europees Parlement Russisch geld in beslag nemen dat bij Europese banken bevroren staat. Om hoeveel geld gaat het en kan dat inderdaad zomaar worden ingepikt?

Europa heeft drie jaar geleden ruim 200 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren die geparkeerd stonden bij het Belgische bedrijf Euroclear. De druk om die bevroren tegoeden te gebruiken voor de verdediging van Oekraïne neemt toe, nu Amerika minder hulp wil geven en Europa zich genoodzaakt voelt meer voor het land te doen.

Geld voor opbouw Oekraïne

Tot nu toe keert de Europese Unie alleen de rente op die bevroren tegoeden uit aan Oekraïne. Dat kan oplopen naar 3 miljard euro per jaar. Daarvan kan Oekraïne wapens kopen, maar ook het land weer opbouwen of humanitaire hulp verlenen.

Maar al die bevroren Russische tegoeden inpikken, dat gaat een stap verder, zegt Roeland Moeyersons. Hij is advocaat in België en verdedigt partijen waarvan tegoeden bevroren zijn bij de Russische centrale bank.

Bekijk ook video Regering kan veel meer doen om Russische tegoeden te bevriezen, vindt advocaat

Spaartegoed van 50.000 euro

"Dat zijn dan aandelen, spaargeld en beleggingen die eigenlijk eigendom zijn van de gemiddelde Rus", legt Moeyersons uit. "Dat zijn mensen die hun spaargeld geïnvesteerd hebben in beleggingsproducten of hun pensioenfonds, het gaat dus niet over fondsen die toekomen aan de Russische overheid."

Als voorbeeld noemt de advocaat een cliënt uit Londen: "Die heeft in 2022 Rusland verlaten om een nieuw leven op te bouwen in Londen. Zijn spaargelden staan geblokkeerd bij Euroclear en hij kan daar niet aan zitten. Het gaat om bedragen van 40.000 tot 50.000 euro. Dat zijn essentiële gelden die ze gewoon niet kunnen gebruiken."

Niet zomaar innemen

Ja, geeft Moeyersons toe, het zijn ook vooral de Russische miljonairs die grote belangen hebben en vaak een rechtszaak starten. "Maar het zijn ook investeringsfondsen, ontwikkelingsfondsen en bedrijven. Dat is de gemiddelde Rus in de straat, maar ook uiteraard de klassieke Russische oligarch. Het getroffen publiek is heel divers."

Het tijdelijk bevroren geld daadwerkelijk in beslag nemen zoals nu de politieke plannen zijn, is volgens hem een no-go. "Het is een eigendomsrecht en eigendomsrecht is een mensenrecht. Dat is ook heel sterk beschermd door internationale en nationale wetgeving en je mag niet zomaar het geld van iemand anders gebruiken. Dat is eigenlijk onteigenen."

Bekijk ook Voor zeker 10 miljard euro aan verdachte Russische transacties via Nederland

'Geld moet terug'

Heleen over de Linden is sanctierecht advocaat en deskundige en zij ziet nog een andere juridische reden waarom het niet kan. De EU-verordeningen maken het niet mogelijk om zomaar geld af te pakken.

"In de sanctieverordening staat dat het administratieve en omkeerbare maatregelen zijn. Dus dat maakt het in essentie al iets dat het niet zomaar geconfisqueerd kan worden." In principe moet het geld dus terug.

Nieuwe sancties

Maar er kunnen volgens Over de Linden bijvoorbeeld wel nieuwe sancties worden ingesteld door Europa. Zo kan er bijvoorbeeld in de verordening een bepaling worden opgenomen.

Als in die bepaling staat dat wanneer Rusland niet binnen nu en een half jaar een vredesakkoord met Oekraïne tekent, het land op grond van de sanctie-verordening een strafbaar feit pleegt. Op die manier kunnen die bevroren tegoeden geconfisqueerd worden, legt de deskundige uit. "Dat lijkt mij een goede oplossing als stok achter de deur."