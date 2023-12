Ben je goed voorbereid op een natuurramp of oorlog? Steeds meer mensen houden rekening met zo'n scenario en slaan noodspullen in. In Nederland is onlangs de eerste fysieke prepshop geopend en eigenaar Luuk van de Ruit ziet het publiek veranderen.

Noodpakketten om te overleven bij rampen kon je al online kopen, maar nu is er dus een fysieke winkel, midden in het centrum van Utrecht. Eigenaar Luuk van de Riet is niet persé bang voor een ramp, maar vindt het fijn om onafhankelijk te kunnen leven, los van voorzieningen.

Oorlog in Oekraïne

Jarenlang werden preppers geassocieerd met complotdenkers of doemdenkers, maar Van de Ruit ziet nu andere klanten. "Hoe dat precies komt weet ik niet, maar het kan zijn dat de oorlog in Oekraïne hierbij een rol speelt", zegt hij.

"We zien sinds de start van de oorlog dat steeds meer mensen zijn gaan denken: wat als zoiets hier ook gebeurt? Hoe kan ik dan overleven?", vertelt hij. Sinds corona zag hij de omzet van zijn online shop al stijgen en sinds de oorlog in Oekraïne steeg het nog meer.

Watersnoodramp

"Als kind heb ik de watersnoodramp meegemaakt, in Alblasserdam", vertelt een klant die een kijkje komt nemen in de winkel. "Ik herinner me nog dat we 's nachts moesten vluchten voor het water."

"Mijn ouders waren daar niet op voorbereid. Dat is gelukkig goed afgelopen, maar vanmorgen dacht ik: het is misschien geen gek idee om daar eens over na te denken en een pakket in huis te hebben voor als het nodig is." De klant verlaat de winkel uiteindelijk zonder iets aan te schaffen, maar gaat er goed over nadenken.

Waterfilters

De populairste artikelen zijn waterfilters, noodrantsoenen en branders om eten klaar te kunnen maken. Volgens Van de Ruit behoren de waterfilters tot de belangrijkste dingen om in huis te hebben, ze worden dan ook het meest verkocht. "Je kunt prima een paar weken zonder eten, terwijl je maar een paar dagen zonder water kunt."

Het apparaat kan vies water filteren en met een kraantje worden afgetapt. Sommige waterfilters zijn heel klein en kun je meenemen in je tas of auto. Zo kun je bijvoorbeeld sloot- of regenwater op een veilige manier drinken, omdat het wordt gezuiverd.

'Kan beter'

Van de Ruit, die natuurlijk ook het liefst ziet dat het aantal klanten in zijn winkel verder stijgt, vindt dat Nederlanders niet goed voorbereid zijn op rampen. "Maar er is wel meer interesse."

"Ik denk dat dat nog een heel stuk beter kan in Nederland. Dat je in ieder geval genoeg hebt om de eerste aantal dagen na een ramp of calamiteit, zelfstandig zonder hulp van de overheid of supermarkt door te kunnen komen."

Doomsday preppers

Preppen wordt in Amerika al langer veel meer gedaan dan in Nederland. Dit zijn de onder anderen de welbekende 'Doomsday Preppers', die zich uitgebreid voorbereiden op ingrijpende scenario's zoals een kernramp of een aardbeving.

Van de Ruit legt uit waarom dit is: "In Amerika heb je veel gebieden waar mensen op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast komen natuurrampen zoals orkanen of stormen daar vaker voor."