De spanningen tussen China en Taiwan lopen verder op. Taiwanezen houden daarom steeds meer rekening met een Chinese invasie. Niet alleen het leger, maar ook burgers bereiden zich voor op een mogelijke oorlog: "Belangrijk voor iedere Taiwanees."

Dat China ooit zijn land zal binnenvallen staat voor WuLung Hsu buiten kijf. Wanneer precies is volgens hem lastig te voorspellen, 'maar de Chinezen zijn tot alles in staat'. Daarom volgt de 49-jarige IT'er nu een paraatheidstraining, waar hij leert zich voor te bereiden op een oorlogssituatie.

Bezoek van Nancy Pelosi

Tijdens een trip naar Azië afgelopen zomer maakte Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een tussenstop op het eiland. De Democraat sprak tijdens dat bezoek haar steun uit voor een onafhankelijk Taiwan.

Die steunbetuiging schoot 'Peking' in het verkeerde keelgat. China ziet Taiwan als een afvallige regio en claimt al tientallen jaren dat het eiland onderdeel is van de communistische volksrepubliek. Sinds het bezoek van Pelosi zijn de spanningen tussen China en Taiwan alleen maar verder opgelopen.

'We zijn slecht voorbereid'

Hoewel de Chinese dreiging voor veel Taiwanezen al heel lang onderdeel is van het dagelijks leven, heeft de Russische inval in Oekraïne veel inwoners doen beseffen dat ook China zomaar zou kunnen binnenvallen. En dus zijn paraatheidstrainingen in korte tijd enorm populair geworden.

"Wij zijn juist door die decennialange dreiging slecht voorbereid op een oorlog", zegt WuLung. "De dreiging is zo normaal geworden dat we er niet meer op reageren", legt hij uit.

Flyers over schuilkelders

Het was voor hem de reden om zich aan te melden voor een paraatheidstraining. Op de cursus leert hij onder meer hoe hij eerste hulp kan verlenen. "Ik denk dat het belangrijk is voor elke Taiwanese burger om dit soort kennis op te doen en te gebruiken."

Ook de Taiwanese regering lijkt wakker geschud door de Russische agressie in Oekraïne en de vijandige taal vanuit China. Zo probeert de overheid met flyers en borden op straat mensen te wijzen op de dichtstbijzijnde schuilkelders.

'Verdediging niet alleen aan het leger'

De regering juicht de populaire paraatheidstrainingen bovendien toe. "De verdediging van Taiwan is niet alleen aan het leger en individuele militairen", zegt vicevoorzitter Lin Fei-Fan van regeringspartij DPP, de grootste partij in het Taiwanese parlement.

"Iedere Taiwanese burger heeft een verantwoordelijkheid voor de verdediging van het land. Paraatheidstrainingen zijn daarom erg belangrijk", benadrukt Lin. Toch worden de cursussen niet gefinancierd door de overheid.

Donatie van steenrijke zakenman

Zo ontving de school waar WuLung zijn training volgt, de Kuma-academie, laatst nog een donatie van 1,5 miljoen dollar van de in China geboren zakenman Robert Tsao. De chipmiljardair heeft in totaal tientallen miljoenen dollars aan Taiwan toegezegd om zich te kunnen verdedigen tegen China.

Met dat geld hoopt Tsao 3 miljoen Taiwanezen een cursus aan te kunnen bieden om zo 'een krachtige antwoord te hebben op de Chinese dreiging en Taiwan te kunnen verdedigen'.

'Iedereen zou zo'n training moeten volgen'

WuLung vindt dat de Taiwanese overheid zelf te weinig doet om burgers te trainen. Dat blijkt volgens hem wel uit het feit dat de speciale cursussen de komende maanden allemaal vol zitten. Geheel terecht vindt hij: "Iedereen zou zo'n training moeten volgen!"

Hij heeft veel aan de paraatheidstraining gehad, zegt hij. "Als de oorlog daadwerkelijk uitbreekt, zal ik minder in paniek raken", vertelt WuLung aan het eind van een dag verbanden aanleggen en gewonden evacueren. "Ik weet nu wat ik moet doen en wat ik kan doen om te helpen."