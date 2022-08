Taiwan vreest dat China de legeroefeningen in de lucht en op zee van de afgelopen week gebruikt om zich voor te bereiden op een aanval op het eiland. Komt het binnenkort daadwerkelijk tot een militaire confrontatie? "De kans is groter dan ooit."

Volgens de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu is de 'daadwerkelijke bedoeling' van de militaire oefeningen door China 'om de status quo in de Straat van Taiwan en de hele regio te veranderen'. China-expert Ties Dams van het Clingendael Instituut denkt echter niet dat het snel tot een invasie zal komen.

'Invasie is zwartste scenario'

"Wu schetst ons het zwartste scenario van een invasie. Van een groot militair conflict, misschien wel het begin van een Derde Wereldoorlog", zegt Dams over de woorden van de Taiwanese minister. "Hij vraagt daarmee heel terecht aandacht voor de serieuze dreigementen die China nu uitvoert."

De Chinese oefeningen begonnen donderdag als een reactie op het bezoek van de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan. De Chinese regering, die het eiland als afvallige provincie beschouwt, zag het bezoek van de hooggeplaatste politicus als een provocatie.

'Niet in belang van China'

De kans op verdere escalatie is volgens de deskundige 'groter dan ooit, en nog steeds klein'. Het Chinese leger is weliswaar de afgelopen decennia in rap tempo versterkt, "maar een invasie van Taiwan is nog steeds een hele precaire en onzekere onderneming. Dat zou nu nog heel erg risicovol zijn."

Het is (nog) niet in het belang van China om tot een invasie van Taiwan over te gaan, legt hij uit. "Omdat dat enorme economische consequenties zou hebben. Interessant genoeg is China ook afhankelijk van Taiwan, onder andere voor de chipsindustrie. En zeker ook van Taiwans relatie met de verdere wereld."

Militaire steun van Amerika

Bovendien heeft de Amerikaanse president Joe Biden meerdere keren beloofd Taiwan militair bij te zullen staan als China het land binnenvalt. "Dat betekent dat het niet alleen een som is van Taiwan versus China, maar China versus Taiwan, Amerika én een nog niet te overziene internationale coalitie van andere partners", benadrukt Dams.

Een invasie is dan ook niet de eerste keuze van de Chinese regering, denkt de expert. Het communistische China hoopt volgens hem de bevolking van het democratische Taiwan op langere termijn te kunnen ontmoedigen om zo het eiland verder economisch in te kunnen kapselen. "Dan hoeft het niet tot een groot militair conflict te komen."

Afschrikken met sancties

Het is volgens hem ook in het belang van China om in de komende dagen te stoppen met de militaire oefeningen rond het eiland. Tegelijkertijd wordt het land ook digitaal aangevallen door middel van cyberaanvallen en desinformatiecampagnes, stelt de Taiwanese minister Wu.

Het is nu aan het Westen de taak om 'vooral het dreigement van economische sancties heel duidelijk maken', vindt Dams. Hij wijst daarbij naar de huidige sancties tegen Rusland. "We kunnen China heel duidelijk maken dat het hetzelfde lot, of nog een stuk erger, over zichzelf afroept bij een invasie van Taiwan."