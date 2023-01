Opnieuw heeft China grote militaire oefeningen uitgevoerd rondom Taiwan. Daar kwamen 57 gevechtsvliegtuigen en vier marineschepen bij kijken. Het ging om een oefening, volgens China. Hoe groot is de kans op een invasie? "Rekening houden met scenario."

Taiwan veroordeelt de Chinese handelingen, maakte het vandaag bekend.

Provocatie

Sinds vorig jaar voert China het aantal krijgsmachtoefeningen rond Taiwan steeds verder op. Volgens Taiwankenner en onderzoeker bij het Chinacentrum van het Instituut Clingendael Sense Hofstede heeft dat twee doelen. "Enerzijds moet het Chinese ministerie van Defensie daadwerkelijk oefenen, aan de andere kant is het een soort provocatie van buitenlandse krachten en Taiwanese onafhankelijkheidskrachten."

Hofstede legt uit dat, volgens China, de Taiwanezen eigenlijk Chinezen zijn die door een kleine minderheid worden gegijzeld. "China zendt met die militaire oefeningen signalen naar die, in hun ogen kwaadaardige, minderheid." Volgens Hofstede is China op dit moment nog niet in staat om Taiwan binnen te vallen, maar ze bereiden het leger daar wel op voor.

Steeds minder tegengeluid

"Je merkt dat China ook bezig is met het normaliseren van wat ze doen in de buurt van Taiwan. Volgens hun definitie voeren ze oefeningen uit in hun eigen land, daarom zou het Westen er niks van mogen vinden. Maar dat doen we natuurlijk wel."

Maar ondanks dat het Westen er iets van vindt, zorgt de toename van militaire oefeningen ervoor dat er steeds minder tegengeluid is, volgens Hofstede. "2 jaar geleden was zo'n oefening als die van gisterennacht een enorme provocatie geweest. Nu lijkt het alsof het Westen accepteert dat dit iets is wat er gewoon bij hoort."

Voorbereiden op invasie

Volgens Hofstede is het dan ook belangrijk dat Europa zich langzaam gaat voorbereiden op een mogelijke invasie. "Niet vandaag of morgen, China is er nog niet klaar voor, maar over een aantal jaar is het wel een scenario waar wij als Europa rekening mee moeten houden."

Taiwan ziet een mogelijke invasie ook steeds meer als een punt van aandacht. "Dat merk je bijvoorbeeld aan dat de dienstplicht in Taiwan eind december is verlengd van een aantal maanden naar een jaar serieuze training. Daarmee proberen ze zich voor te bereiden."

Rampzalige gevolgen

En die voorbereiding is belangrijk, benadrukt Hofstede. Hij vertelt hoe de gevolgen bijna niet te overzien zijn, als China besluit Taiwan binnen te vallen. "Taiwan is een heel dichtbevolkt land met veel gebouwen dicht bij elkaar. Als China deze gebieden bombardeert, wordt het een slachtpartij."

"Ook de economische gevolgen zullen zorgen voor een humanitaire ramp. De wereld is heel afhankelijk van China, en deze kern van de wereldeconomie ligt dan lam. Dat gaan we als Europa dus ook heel goed merken."