De huisartsenpraktijken van Co-Med houden zich niet aan afspraken voor het leveren van goede zorg, stellen de vier grootste verzekeraars. Daarmee lijkt het einde van Co-Med in zicht en zoeken zestigduizend patiënten straks een nieuwe huisarts.

Zorgverzekeraar CZ heeft met drie andere verzekeraars huisartsenketen Co-Med in gebreke gesteld. Dat wil zeggen dat Co-Med de afspraken over het leveren van huisartsenzorg niet nakomt.

'Faillissement dreigt'

Co-Med laat gaten vallen in het rooster en de spoedzorg en waarneming in de avond- en nachtdiensten en in de weekenden zijn niet gegarandeerd. Daarmee zakt Co-Med door het ijs.

Als ze er niet in slagen om op korte termijn personeel aan te trekken en de roosters rond te krijgen dan dreigt de verzekeraar het contract met Co-Med op te zeggen. Met als gevolg dat Co-Med geen geld meer ontvangt voor de geleverde diensten en er een faillissement in het verschiet ligt. Waar kunnen de bijna zestigduizend Co-Med patienten naartoe als het zover is?

Belofte komt niet uit

Het leek een goed idee. Een keten van huisartsenpraktijken waar de bedrijfsvoering centraal is geregeld en die werkt met wisselende waarnemers. Vooral nu jonge huisartsen minder vaak kiezen voor een eigen praktijk en minder uren willen werken dan hun voorgangers, kan zo'n aanpak een uitkomst zijn.

Toch ligt Co-Med al snel onder vuur en komt keer op keer negatief in het nieuws. Patiënten krijgen geen gehoor bij het callcenter, artsen zijn niet beschikbaar om patiënten te zien in de praktijk of om hen thuis te bezoeken. Huisartsen in dienst van Co-Med zien dat de zorg ondermaats is, maar 'willen het zinkende schip niet verlaten'.

Wie neemt de patiënten over?

Nu de verzekeraars mogelijk het contract met Co-Med opzeggen is de vraag waar de patiënten zorg kunnen krijgen en wie dat organiseert. Verzekeraars hebben een zorgplicht dus het ligt voor de hand dat zij het voortouw nemen. Maar er zijn ook huisartsen die graag willen meedenken, al was het maar om een tweede Co-Med te voorkomen.

In Tilburg dreigt bijvoorbeeld sluiting van een een Co-Med praktijk met naar schatting 3.000 patiënten. Leonie Tromp werkt als huisarts en bestuurder voor huisartsenorganisatie PrimaCura in die regio. Tromp vertelt dat de Tilburgse huisartsen het al behoorlijk druk hebben. "Iedereen heeft door de schaarste al twintig procent meer patiënten opgenomen dan wat de norm is en wat huisartsen aankunnen. Dat geeft nu soms al langere telefoon wachttijden."

Voorbereiden op noodscenario

Tromp en haar collega's hebben nagedacht over een noodscenario voor als Co-Med om zou vallen.

"Onze eerste voorkeur is dat de Co-Med praktijk hier in stand blijft met de mensen die er nu werken, geleid door niet-commerciële praktijkhouders. Wij willen namelijk liever niet dat Co-Med wordt vervangen door een andere commerciële keten. Dan raken de kernwaarden van de huisartsenzorg in het geding. Dus we bemoeien ons ermee."