Huisartsenpraktijken worden steeds vaker overgenomen door commerciële partijen, soms met grote gevolgen voor patiënten én huisartsen. Dokter Leroy Richardson werkte voor aanbieder Co-Med, maar stopte ermee. “Ik kon het niet verantwoorden naar mezelf."

Drie huisartsenpraktijken in Breda werden 1 juli overgenomen door de landelijke organisatie Co-Med en sindsdien gaat het mis. EenVandaag sprak meerdere patiënten en huisartsen. Zij vertellen over een slecht bereikbare praktijk, huisbezoeken die niet meer plaatsvinden en palliatieve zorg die niet meer geleverd wordt.

Voor de zomer al zorgen

9.000 patiënten in de Bredase wijk Haagse Beemden moeten nu tot september wachten tot ze de huisarts kunnen bezoeken. Huisarts Leroy Richardson komt uit buurt en werkte tot juli bij Co-Med als waarnemer. "Ik heb eind mei al aangeven dat ik sterke twijfels had over of we het rooster rond konden krijgen."

Het was volgens hem een chaos in de praktijk, die slecht bereikbaar was en rommelig werd geleid. "Ik had een ochtend een wachtkamer vol patiënten die dachten een afspraak te hebben met een arts. Ik was alleen en kon ze niet allemaal helpen."

'Gewoon geen goede zorg'

Ook werd de huisarts tijdens spreekuur regelmatig gebeld op de spoedlijn. "Iemand belde op de spoedlijn voor een herhaalrecept omdat hij al weken geen assistent aan de lijn kreeg."

Toen vlak voor de zomer een aantal collega's stopte en hij zag dat het rooster echt niet rond zou komen, besloot ook Leroy weg te gaan.

Boze mensen op spreekuur

"Als je op een gegeven moment zoveel telefoontjes krijgt dat de lijnen overlopen, dan heb je geen overzicht meer wat nog spoed is", legt hij uit. "Komen de mensen die écht zorg nodig hebben nog wel in contact met de praktijk? Vervolgens komen allemaal boze mensen op het spreekuur, je kan niet meer normaal functioneren."

"Ik wilde het zinkende schip niet verlaten", blikt hij terug, "maar ik kon het niet verantwoorden naar mezelf. Als ik een patiënt met een longontsteking zie, wil ik dat iemand een paar dagen later een vervolgafspraak krijgt." Dat was echter nog maar de vraag bij de praktijk van Co-Med. "Dan lever je gewoon geen goede zorg."

Meer klachten over Co-Med

Co-Med is al langer omstreden. EenVandaag sprak huisartsen, patiënten en bestuurders in de regio's waar het bedrijf actief is, of is geweest. Door het groeiend huisartsentekort vindt ook de commerciële zorgverlener moeilijk dokters voor hun praktijken.

Zo nam het bedrijf eerder tijdelijk een praktijk in Zwolle over toen een arts ziek werd, maar die moest toch sluiten. 2400 patiënten kwamen hierdoor zonder huisarts te zitten. Verschillende waarnemers kregen in die tijd niet op tijd betaald van Co-Med.

Inspectie start onderzoek

In Twente klagen collega-huisartsen dat patiënten van Co-Med vaak niet terecht kunnen met klachten, waardoor ze geregeld bij andere praktijken op de stoep staan. De huisartsenkring West-Brabant roept verzekeraars zelfs op om niet meer met Co-Med samen te werken.

Verschillende huisartsencoöperaties hebben al aan de bel getrokken bij de Inspectie voor Gezondheidszorg over de praktijken van Co-Med. Ook heeft de toezichthouder de afgelopen jaren meer dan negentig klachten binnengekregen, waarvan dertig over de situatie in Breda. Inmiddels heeft de inspectie een onderzoek aangekondigd.

Co-Med ontkent grote problemen

Co-Med directeur Guy Vroemen erkent tegen EenVandaag dat er problemen zijn geweest met het aanvragen van recepten door het invoeren van een nieuwe informatiesysteem, maar ontkent grote problemen met de bezetting: "Er is een tekort aan huisartsen en assistentes en ook wij hebben daarmee te maken."

De drukte in Breda wijt hij aan een brief die gepensioneerde artsen aan patiënten hebben gestuurd over de overname door Co-Med. "Als 9.000 mensen blijven bellen naar de spoedlijn omdat ze willen weten wie hun huisarts is, blokkeert de hulp. Inmiddels hebben we twee vaste gezichten in Breda."

'Perverse prikkel in financiering'

Ondanks de problemen blijft het bedrijf groeien. Ook deze maand nam Co-Med een aantal praktijk over. Huisarts Leroy vindt dit niet verrassend: "Als huisarts krijg je per patiënten inschrijfgeld, dat kan per praktijk al snel oplopen tot meerdere tonnen."

Volgens de dokter zit er een 'perverse prikkel' in de financiering van huisartsenzorg. "Als je veel patiënten hebt en daar goedkope zorg voor levert, verdien je daaraan. Ik weet niet of Co-Med dat doet, maar die prikkel is er wel."